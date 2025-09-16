< sekcia Zahraničie
Francúzsko zo Sýrie repatriovalo tri ženy a 10 detí
Takáta repatriácia je vo Francúzsku citlivou témou, keďže v posledných rokoch zažilo sériu islamistických útokov - najmä v roku 2015.
Autor TASR
Paríž 16. septembra (TASR) - Francúzsko v utorok repatriovalo tri ženy a desať detí z táborov v Sýrii, kde sú naďalej zadržiavané osoby s údajnými väzbami na džihádistov. Ide o prvú takúto operáciu za posledné dva roky, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na prokuratúru pre boj s terorizmom.
Repatriované ženy majú od 18 do 34 rokov. Dve z nich boli vzaté do policajnej väzby, tretia čelí možnej obžalobe, uviedla francúzska protiteroristická jednotka PNAT. Úradom sociálnej starostlivosti bolo odovzdaných desať detí, ktoré budú pod dohľadom PNAT i miestnych prokuratúr.
V táboroch a väzniciach v Kurdmi spravovaných oblastiach na severovýchode Sýrie sú aj viac než päť rokov po porážke skupiny Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii naďalej internované desaťtisíce osôb - mnohé s údajnými alebo reálnymi väzbami na IS. Od roku 2019 odtiaľ Francúzsko repatriovalo 179 detí a 60 žien. Repatriačné operácie však pred dvoma rokmi pozastavilo.
AFP doplnila, že Francúzsko odmieta plošnú repatriáciu, pričom argumentuje bezpečnostnými rizikami spojenými s návratom potenciálne radikalizovaných členov rodín IS. Niektoré európske krajiny, ako Belgicko, Nemecko či Holandsko, už veľkú časť svojich občanov z táborov v Sýrii, repatriovali.
Kým ministerstvo zahraničných vecí sa sýrskym úradom poďakovalo za súčinnosť pri repatriácii, líderka krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová kritizovala repatriáciu žien, pretože by podľa ne mohli opätovne páchať trestnú činnosť.
Právnička Marie Doseová, ktorá zastupuje repatriované ženy, ich návrat do Francúzska uvítala, pričom však kritizovala francúzsku repatriačnú politiku, lebo Francúzsko „chce deti trestať za rozhodnutia svojich rodičov.“ Doseová narážala na informáciu, že v tábore v Sýrii zostáva približne 120 detí a 50 žien francúzskeho pôvodu.
AFP doplnila, že vo Francúzsku sa v pondelok začal proces s tromi ženami obvinenými z cesty na Blízky východ, kde sa chceli pridať k IS. Na Blízky východ zobrali so sebou aj osem svojich detí. Jedna z obvinených je neterou Jean-Michela a Fabiena Clainovcov, ktorí sa podieľali na radikalizácii a nábore džihádistov vo Francúzsku a Belgicku a boli medzi organizátormi a propagátormi útokov v Paríži z novembra 2015. Fabien Clain sa preslávil tým, že na videách IS verejne prevzal zodpovednosť za tieto útoky.
