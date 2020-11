Zomrel predposledný vyznamenaný účastník protinacistického odboja

Paríž 21. novembra (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel v piatok vo Francúzsku Daniel Cordier, jeden z posledných účastníkov protinacistického odboja. Oznámil to Elyzejský palác.



"Spolu s ním zomrela i živá spomienka na odboj," uviedol Elyzejský palác vo vyhlásení citovanom agentúrou DPA. "Bol svedkom tých najpálčivejších, najbolestivejších a najhrdinskejších okamihov našich dejín a podal o tom najpodrobnejšie a najdojímavejšie svedectvo," píše sa ďalej vo vyhlásení. Celý jeho život ho poháňala "neuveriteľná túžba po slobode, impulzívna statočnosť a neutíchajúca zvedavosť a predovšetkým nesmierna láska k Francúzsku".



Cordier, ktorý sa narodil v roku 1920 v meste Bordeaux, sa pridal k hnutiu odboja počas druhej svetovej vojny, ktoré viedol legendárny generál a neskorší francúzsky prezident Charles de Gaulle. Rok bol blízkym spolupracovníkom legendárneho člena odboja Jeana Moulina, s ktorým bojoval proti nemeckej okupácii a pomáhal organizovať podzemné hnutie. Moulina v júli 1943 zadržali a zavraždili členovia gestapa. Po vojne pôsobil Cordier ako maliar, obchodník s umením a historik. O svojich skúsenostiach z vojny napísal román s názvom Alias Caracalla.



Cordier patril k viac ako 1000 De Gaullom ocenených hrdinov hnutia odporu, z ktorých tretina zahynula v boji a 80 percent tých, čo prežili, utrpelo zranenia. Po jeho smrti je nažive už len jediný z 1038 ocenených hrdinov odboja - Hubert Germain, ktorý ma taktiež 100 rokov, uviedol britský denník The Guardian.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že na počesť zosnulého Cordiera sa uskutoční štátna spomienková ceremónia. "Keď bolo Francúzsko v nebezpečenstve, on a jeho spolubojovníci podstúpili každé riziko, aby Francúzsko zostalo Francúzskom. Vďačíme im za našu slobodu a dlžíme im poctu," napísal Macron na Twitteri.