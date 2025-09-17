< sekcia Zahraničie
Francúzsko zruší aj posledné doživotné výhody pre expremiérov
Paríž 17. septembra (TASR) - Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v stredu zverejnil výnos, ktorým sa rušia posledné doživotné výhody bývalých predsedov vlády. Týkali sa používania služobného vozidla s vodičom a policajnej ochrany. Podľa textu, ktorý bol podpísaný 16. septembra a uverejnený v úradnom vestníku, sa poskytovanie vozidla a vodiča obmedzí na obdobie desiatich rokov od ukončenia funkcie. V stredu o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Tento výnos nadobudne účinnosť 1. januára 2026 a bude sa vzťahovať na všetkých expremiérov, ktorí svoje funkcie opustili pred viac než desiatimi rokmi. Ide napríklad o Manuela Vallsa (2016), Jeana-Marca Ayraulta (2014), Françoisa Fillona (2012) či Dominiqua de Villepina (2007).
Nové nariadenie mení predchádzajúci dekrét - z roku 2019 -, ktorý umožňoval poskytovanie auta s vodičom na náklady štátu bez časového obmedzenia. Výnimkou boli expremiéri, ktorí už mali k dispozícii služobné vozidlo z titulu iného mandátu alebo funkcie.
Lecornu zároveň vydal pokyn národnej polícii, aby prehodnotila pravidlá policajnej ochrany bývalých premiérov. Po novom ju budú môcť využívať tri roky po odchode z funkcie s možnosťou predĺženia na základe bezpečnostného posúdenia. Aj táto úprava začne platiť od 1. januára 2026.
Výnimkou zostáva zabezpečenie asistenta pre osobnú kanceláriu, ktoré už v roku 2019 bolo obmedzené na desať rokov po skončení funkcie, najneskôr však do dosiahnutia 67 rokov veku expremiéra.
