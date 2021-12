Francúzsko zruší zákaz letov z južnej Afriky

Paríž 1. decembra (TASR) - Francúzsko v stredu oznámilo, že od soboty 4. decembra umožní letom z juhu Afriky pristávať na svojom území, ale s "drastickými" obmedzeniami – vystúpiť na francúzsku pôdu budú môcť len obyvatelia Francúzska a Európskej únie, ako aj diplomati a posádky lietadiel. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Títo cestujúci budú musieť mať pri príchode test na ochorenie COVID-19, ale aj pri negatívnom výsledku testu budú musieť absolvovať sedemdňovú karanténu. Pasažieri s pozitívnym testom budú mať povinnosť ísť do karantény na desať dní. Po pravidelnom týždennom zasadnutí francúzskeho kabinetu to uviedol jeho hovorca Gabriel Attal.



Dôvodom pôvodného pozastavenia letov do Francúzska bol nový koronavírusový variant omikron, ktorý prvýkrát zistili v Juhoafrickej republike (JAR) a následne v regióne južnej Afriky.