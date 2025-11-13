< sekcia Zahraničie
Francúzsko zrušilo cestovné obmedzenia pre zakladateľa Telegramu
Štyridsaťjedenročného podnikateľa, ktorý sa narodil v Rusku, zadržali v Paríži v roku 2024.
Autor TASR
Paríž 13. novembra (TASR) - Francúzsko zrušilo zákaz cestovania, ktorý predtým uvalilo na zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova v súvislosti s vyšetrovaním nelegálneho obsahu v tejto aplikácii na odosielanie správ, uviedol vo štvrtok zdroj z prostredia tamojšej justície, ktorý je oboznámený s prípadom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Štyridsaťjedenročného podnikateľa, ktorý sa narodil v Rusku, zadržali v Paríži v roku 2024 a francúzske úrady ho formálne vyšetrujú v súvislosti s údajnou spoluúčasťou na trestnej činnosti.
Durovovi, ktorému pôvodne zakázali opustiť Francúzsko, sa v júli tohto roka zmiernila súdna kontrola, ktorá mu umožnila zdržiavať sa v Spojených arabských emirátoch, kde Telegram sídli, po dobu maximálne dvoch týždňov.
Francúzske úrady aktuálne tieto obmedzenia úplne zrušili, čo znamená, že Durov sa už nemusí pravidelne hlásiť polícii v juhofrancúzskom meste Nice.
Durov v uplynulom roku „plne dodržiaval podmienky súdneho dohľadu,“ uviedol zdroj z prostredia justície agentúre AFP pod podmienkou anonymity.
Durov, ktorý má francúzsky aj ruský pas, bol obvinený zo spoluúčasti na prevádzkovaní online platformy, ktorá umožňovala nezákonné transakcie, zverejňovanie snímok sexuálneho zneužívania detí a iný nezákonný obsah, pripomína francúzska agentúra.
Počas prvého vypočutia v decembri 2024 Durov pripustil, že na platforme narastá obsah kriminálneho charakteru, a prisľúbil, že sprísni dohľad nad príspevkami. Zároveň však obvinil francúzske úrady z nedodržiavania riadnych právnych postupov pri predkladaní žiadostí o moderovanie obsahu a svoje zatknutie odsúdil ako „obrovské poškodenie imidžu Francúzska ako slobodnej krajiny“, cituje AFP.
