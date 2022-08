Cestujete do Francúzska? Pri vstupe sa už nevyžaduje test či očkovanie

Paríž 1. augusta (TASR) - Vo Francúzsku prestali od pondelka platiť epidemiologické obmedzenia pre osoby prichádzajúce na jeho územie zo zahraničia. Informuje o tom agentúra DPA.



Od prichádzajúcich sa po novom už nevyžaduje, aby sa pri vstupe do krajiny preukazovali platným potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 či negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Prichádzajúci z iných štátov EÚ sa mohli okrem zmienených možností pri vstupe dosiaľ preukazovať aj potvrdením o nedávnom prekonaní covidu, čo už teraz taktiež nie je potrebné.



Francúzska vláda by však mohla prípade, že sa objavia ďalšie nebezpečné varianty koronavírusu, cestujúcim opätovne nariadiť, aby sa pred letom do Francúzska preukazovali negatívnymi výsledkami testov na covid.