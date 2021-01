Francúzsko zrýchli proces očkovania proti COVID-19

Paríž 5. januára (TASR) - Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, ktorého rezort čelí kritike za pomalosť očkovacej kampane proti chorobe COVID-19, v utorok obhajoval vládnu stratégiu spočívajúcu v podaní vakcín najskôr obyvateľom domovov pre seniorov.



Prisľúbil však zjednodušenie byrokratických procesov, ktoré podľa neho prispeli k tomu, že vakcinácia vo Francúzsku napreduje pomalým tempom - za prvý šesť dní bolo totiž v krajine zaočkovaných len niečo cez 500 ľudí.



Očkovanie vo Francúzsku napreduje pomaly aj pre to, že záujemcovia oň nateraz musia absolvovať konzultáciu u svojho lekára, aby sa zistil ich momentálny zdravotný stav. Véran sa vyslovil za to, aby sa takýto rozhovor s lekárom konal tesne pred podaním vakcíny.



Podľa Vérana teraz bude nasledovať "exponenciálna akcelerácia" očkovacej kampane. Avizoval zvýšenie počtu očkovacích stredísk a rozšírenie okruhov ľudí, ktorým bude vakcína podaná v rámci počiatočných fáz očkovania, pričom uviedol, že ľudia sa na očkovanie budú môcť objednávať on-line, telefonicky či prostredníctvom mobilovej aplikácie.



Dodal, že do konca januára budú zaočkovaní všetci seniori nad 75 rokov, ktorí nežijú v domovoch s opatrovateľskou službou. Do rovnakého termínu by mali mať možnosť dať sa zaočkovať aj opatrovateľky, hasiči a pomocníci v domácnosti starší ako 50 rokov.



Minister Véran informoval, že vo Francúzsku je potvrdených 10-15 prípadov nákazy novým variantom kmeňa koronavírusu SARS-CoV-2 identifikovaným v Británii. Dodal, že pokiaľ ide o počet infikovaných a hospitalizovaných, krivka príslušných grafov je momentálne vyrovnaná.



Francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer v utorok vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 pripustil aj možnosť predĺženia zimných prázdnin, ak by v dôsledku správania sa ľudí počas vianočných a novoročných sviatkov vo Francúzsku došlo k ďalšiemu nárastu počtu infikovaných a nastala tretia vlna epidémie. Uviedol, že vláda je "otvorená všetkým scenárom" vývoja, pričom však zdôraznil, že "nechce pripraviť deti o školu". Upozornil však, že podľa vedcov je nový variant kmeňa koronavírusu SARS-CoV-2 pre nižšie vekové kategórie zrejme infekčnejší než doteraz známa forma.