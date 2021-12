Francúzsko zvažuje sprísnenie cestovných obmedzení pre Britániu

Paríž 14. decembra (TASR) – Francúzska vláda v utorok oznámila, že zvažuje sprísnenie hraničných kontrol pre cestujúcich z Británie, kde sa rýchlo šíri nový, nákazlivejší variant koronavírusu omikron. Uviedol to jej hovorca Gabriel Attal, informujú agentúry Reuters a AFP.



"Čo sa týka Británie, aktuálne sa treba pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 48 hodín," povedal Attal pre rozhlasovú stanicu France Info. Zároveň však dodal: "Neustále však hľadáme prostriedky na sprísnenie tohto rámca, momentálne na tom pracujeme a myslím si, že v najbližších dňoch by sme mali dospieť k záveru."



V Británii na následky nákazy omikron zomrela najmenej jedna osoba, uviedol v pondelok tamojší premiér Boris Johnson. Podľa britských zdravotníckych úradov denne pribúda okolo 200.000 prípadov nákazy týmto variantom. Johnson tvrdí, že tvrdšie opatrenia sú nevyhnutné, aby nedošlo k prudkej pandemickej vlne a preťaženiu nemocníc.



Attal uviedol, že vo Francúzsku, ktoré aktuálne čelí piatej vlne pandémie spôsobenej najmä variantom delta, potvrdili už 133 prípadov nákazy omikronom. Tento variant bol prvýkrát zaznamenaný koncom novembra v Juhoafrickej republike, Botswane a Hongkongu.



Napriek obavám zo šírenia nového variantu Paríž nezvažuje zaviesť prísnejšie obmedzenia na území Francúzska. "Opatrenia vo Francúzsku neplánujeme zmeniť... kľúčové je pokračovať v očkovacej kampani s posilňujúcimi dávkami," zdôraznil Attal.