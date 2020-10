Francúzsko zverejnilo meno obete brutálneho útoku,ide o Samuela Patyho

Paríž 17. októbra (TASR) - Muž, ktorému útočník na parížskom predmestí oddelil hlavu od tela, bol 47-ročný učiteľ dejepisu Samuel Paty. V sobotu to potvrdila britská televízna stanica Sky News.



Muža podozrivého z piatkového útoku policajti zastrelili v susednom meste Eragny po tom, ako neuposlúchol ich výzvy, aby zložil zbraň. Pri jeho tele údajne našli airsoftovú pištoľ - zbraň strieľajúcu plastové guľôčky za pomoci stlačeného vzduchu. Totožnosť tohto muža podozrivého z útoku úrady zatiaľ nezverejnili. Francúzske médiá však informovali, že ním bol 18-ročný Čečenec, narodený v Moskve.



Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu spojenú s teroristickou organizáciou. Prezident Emmanuel Macron označil tento čin za "atentát" a "islamistický teroristický útok".



Francúzsky minister školstva na sociálnej sieti Twitter uviedol, že "atentát na jedného z pracovníkov v štátnej službe" je útokom na krajinu. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab v mene Spojeného kráľovstva vyjadril Francúzsku súdržnosť.



Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred desiatimi dňami otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal. Polícia v súvislosti s činom zadržala dovedna deväť ľudí vrátane príbuzných útočníka.