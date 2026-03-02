< sekcia Zahraničie
Francúzsko zvýši počet jadrových hlavíc, oznámil Macron
Francúzsko je jednou z deviatich krajín sveta, ktoré vlastnia jadrové zbrane. Spomedzi členských štátov EÚ je zároveň jedinou jadrovou mocnosťou.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 2. marca (TASR) - Francúzsko plánuje zvýšiť počet svojich jadrových hlavíc, oznámil v pondelok prezident Emmanuel Macron s tým, že krajina vstupuje do novej fázy pokročilého jadrového odstrašovania, ktoré treba podľa neho posilniť vzhľadom na viaceré hrozby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti prežívame obdobie geopolitických zmien, ktoré so sebou prinášajú riziká,“ povedal Macron v prejave počas návštevy základne námorných jadrových síl na polostrove Île Longue na pobreží Bretónska, kde sú umiestnené francúzske ponorky vybavené jadrovými zbraňami.
Francúzsko je jednou z deviatich krajín sveta, ktoré vlastnia jadrové zbrane. Spomedzi členských štátov EÚ je zároveň jedinou jadrovou mocnosťou. Podľa odhadov má približne 290 jadrových hlavíc, ako vyplýva z najnovších údajov Štokholmského inštitútu pre výskum mieru (SIPRI). Naposledy Francúzsko rozšírilo svoj jadrový arzenál v roku 1992, pripomenula agentúra AP.
Krajina podľa prezidenta potrebuje posilniť svoj model jadrového odstrašovania, ktorý bude zohľadňovať aj európsky kontext. „Pokročilý prístup k odstrašovaniu nevedie k eskalácii. Je jednoznačne prospešný pri prevencii rizika šírenia jadrových zbraní na našom kontinente,“ uviedol.
Macron zároveň oznámil, že osem európskych štátov vrátane Nemecka, Holandska a Poľska má záujem o spoluprácu v tejto veci s Francúzskom a budú sa vďaka tomu môcť zúčastňovať na príslušných cvičeniach. Zdôraznil však, že konečné rozhodnutie použiť jadrovú zbraň bude vždy na francúzskom prezidentovi.
„Aby bol človek slobodný, musí byť obávaný, a aby bol obávaný, musí byť mocný. Toto posilnenie nášho arzenálu je toho dôkazom,“ zdôraznil podľa denníka The Guardian.
Francúzsko a Británia už vlani v júli prijali spoločnú deklaráciu, ktorá umožňuje, aby sa jadrové sily oboch krajín, aj keď sú nezávislé, navzájom koordinovali. Spojené kráľovstvo už nie je členom EÚ, ale je súčasťou NATO.
