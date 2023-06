Francúzsko zvyšuje na 45.000 počet policajtov nasadených do ulíc

Paríž 30. júna (TASR) - Francúzsko sa v piatok rozhodlo v očakávaní štvrtej noci nepokojov nasadiť do ulíc v celej krajine až 45.000 policajtov a žandárov. Oznámil to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, informuje TASR citujúc zo správy agentúry AFP.



V porovnaní z predchádzajúcou nocou, sa počet policajtov a žandárov vo francúzskych uliciach zvýši o 5000. AFP uvádza, že hoci protesty, ktoré vyvolalo utorňajšie usmrtenie tínedžera policajtom, trvajú už štvrtý deň, nič neosvedčuje tomu, že by sa hnev verejnosti už začal zmierňovať.



Smrť 17-ročného tínedžera bola bol zachytená na video, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok v meste Nanterre na predmestí Paríža. Incident vyvolal v celom Francúzsku vlnu násilných protestov.



K výtržnostiam prišlo v noci na piatok už tretiu noc po sebe aj napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam, v rámci ktorých nasadili po celej krajine okolo 40.000 policajtov a žandárov. Polícia len v noci na piatok 875 ľudí.



V noci na piatok bolo zhorelo počas nepokojov v celom Francúzsku približne 1900 áut. Požiare boli založené aj v zhruba 500 verejných budovách vrátane policajných staníc a radníc, informuje agentúra DPA citujúc miestne úrady. Len v samotnej metropolitnej oblasti Paríža horelo 934 áut a požiare tam boli založené v 212 budovách. V Štrasburgu údajne zhorelo 74 áut.



Do boja s plameňmi bolo podľa francúzskych úradov a médií v celej krajine nasadených takmer 10.000 hasičov. Počas noci na piatok, a teda tretej noci nepokojov, horeli autá aj odpadkové koše a výtržníci hádzali na policajtov petardy.



Francúzsko pristúpilo v piatok k ďalším opatreniam zameraným na potlačenie nepokojov. Na celom území krajiny prestala od 21.00 h až do odvolania premávať autobusová a električková doprava. Zároveň je v zakázaný predaj zábavnej pyrotechniky so silnejším účinkom.



Okrem toho boli zrušené veľké verejné podujatia, keďže by podľa slov francúzskej premiérky Élisabeth Bornovej vyťažili políciu a príslušníkov bezpečnostných síl a predstavovali by hrozbu pre verejný poriadok.



Usmrteného 17-ročného mladíka severoafrického pôvodu majú pochovať v sobotu, oznámil v piatok starosta mesta Nanterre, Patrick Jarry.