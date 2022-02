Hlavný obžalovaný z útokov v Paríži tvrdí, že nikoho nezabil

Paríž 9. februára (TASR) - Jediný preživší zo skupiny páchateľov teroristických útokov v Paríži z roku 2015 v stredu vo svojej prvej výpovedi na súde vyhlásil, že nikoho nezabil ani nezranil. Francúz marockého pôvodu Salah Abdeslam (32) sa tiež dištancoval od zvyšných útočníkov, ktorých polícia zastrelila, pričom naznačil, že na poslednú chvíľu zmenil názor a rozhodol sa neodpáliť výbušné zariadenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Abdeslam opakovane vyjadril svoju podporu džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), avšak uviedol, že súd podľa neho robí chybu, keď mu chce udeliť doživotný trest odňatia slobody, aby bol odstrašujúcim príkladom pre iných. "Nikoho som nezabil ani nezranil," povedal. "Nespôsobil som ani len škrabanec," dodal.



"Ak v budúcnosti niekto nastúpi do metra alebo autobusu s kufríkom naplneným 50 kilami výbušnín a v poslednej minúte sa rozhodne, že 'toto nespravím', bude vedieť, že to nesmie spraviť, pretože inak ho zavrú alebo zabijú," povedal.



Abdeslam dosiaľ na súde ľútosť neprejavil. Predtým vyhlásil, že Francúzsko vedelo o rizikách útokov na džihádistické ciele v Sýrii, ktoré vykonávalo ako člen medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS.



Odkedy ho polícia v marci 2016 po niekoľkomesačnom pátraní zadržala v Belgicku, na otázky vyšetrovateľov väčšinou odmietal odpovedať. Tvrdil, že svoju samovražednú vestu po útokoch odhodil na predmestí Paríža a z metropoly Francúzska utiekol do belgickej obce Molenbeek pri Bruseli, kde vyrastal.



Stredajšie vypočúvanie sa malo zamerať hlavne na to, aký život viedol Abdeslam pred útokmi a na udalosti tesne pred nimi. Prokuratúra sa snaží okrem iného získať informácie o jeho bratovi Brahimovi, ktorý začiatkom roka 2015 odcestoval do Sýrie a takisto sa podieľal na parížskych útokoch, keď v bare odpálil svoj samovražedný opasok. Vypovedať mali i Abdeslamova matka, sestra a bývalá snúbenica, avšak predsedajúci sudca bez ďalších podrobností uviedol, že sa na pojednávaní nezúčastnia.



Pri krvavých útokoch z 13. novembra 2015 skupina džihádistov spustila paľbu v koncertnej sále Bataclan, ďalší náhodne strieľali na hostí barov a reštaurácií v troch parížskych obvodoch. Okrem toho sa traja samovražední atentátnici odpálili pri štadióne Stade de France počas futbalového zápasu Francúzska s Nemeckom. Útoky si vyžiadali 130 obetí a 350 zranených.



Vlani v septembri sa začal proces s 20 mužmi, ktorí sú obvinení z účasti na útokoch. Očakáva sa, že bude trvať deväť mesiacov. Je považovaný za najväčší v moderných dejinách Francúzska a zúčastňujú sa na ňom stovky žalobcov a príbuzných obetí. V stredu proces vstúpil po niekoľkých mesiacoch do novej fázy, počas ktorej vypočujú 14 podozrivých. Zvyšných šesť súdia v ich neprítomnosti, keďže sú na úteku. Svoje právo nevypovedať dosiaľ využili dvaja muži.