Francúzsko, Nemecko a Španielsko budú vyvíjať bojové lietadlo

Stuttgart 19. mája (TASR) - Program vývoja nového európskeho bojového lietadla ďalšej generácie, známy pod skratkou FCAS, dostal zelenú po tom, ako sa na rokovaní ministrov obrany Francúzska, Nemecka a Španielska podarilo tento týždeň odstrániť posledné prekážky.



Lietadlo, ktoré nahradí francúzske stroje Dassault Rafale a lietadlá Eurofighter Typhoon, budú spoločne vyvíjať spoločnosti Airbus a Dassault Aviation. Projekt počíta s rozpočtom takmer 100 miliárd eur, pričom obe firmy budú na vývoji lietadla participovať 50-percentným podielom, informoval v stredu denník The Eurasian Times.



Toto bojové lietadlo novej generácie by malo zahŕňať futuristické technológie a od roku 2040 nahradiť v prevádzke stroje Dassault Rafale a Eurofighter Typhoon.



Nové stroje majú byť hlavnými bojovými lietadlami zmienených troch krajín, pričom prototyp by mal podľa dohody po prvý raz vzlietnuť v roku 2027. V marci prenikli na verejnosť správy, že spoločnosť Dassault Aviation mala s Airbusom spor týkajúci sa realizovateľnosti projektu, ako aj toho, kto bude program viesť. Polemika nakrátko ohrozila budúcnosť tohto projektu.



Obe spoločnosti sa rozhodli pre politické rozhovory, čím sa práca medzi tromi partnerskými krajinami vrátane mnohých európskych firiem vrátila na správnu cestu.



Do projektu FCAS sa nezapojilo Taliansko, ktoré sa podieľalo na vývoji Eurofighteru, rovnako ako ani Británia. Na vývoji motoru pre FCAS sa dohovárajú francúzska spoločnosť Safran, nemecká MTU Aero a ITP, čo je španielska pobočka firmy Rolls Royce. FCAS je podľa stanice Deutsche Welle najväčším obranným programom v Európe.