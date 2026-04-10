Francúzsku europoslankyňu zbavili podozrenia z držby nelegálnych drog
Autor TASR
Paríž 10. apríla (TASR) - Francúzsku europoslankyňu Rimu Hassanovú zbavili podozrenia z držby nelegálnych drog. Na základe informácií radikálne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) a parížskej prokuratúry o tom informoval spravodajský web Politico.
Hassanovú, ktorá je v Európskom parlamente členkou skupiny Ľavica, vzali do policajnej väzby, keď sa 2. apríla dostavila do ústredia justičnej polície v druhom parížskom obvode. Predvolali ju tam na výsluch v kauze ospravedlňovanie terorizmu.
Denník Le Parisien následne informoval, že europoslankyňa bola obvinená aj z užívania, prepravy a držby drog. V kabelke, ktorú mala pri sebe, keď sa dostavila na políciu, sa totiž údajne našlo niekoľko gramov syntetickej drogy.
Parížska prokuratúra neskôr uviedla, že išlo o látku „pripomínajúcu“ 3-MMC – označovanú za návrhársku drogu –, pričom dodala, že sú potrebné ďalšie testy.
Hassanová tieto tvrdenia odmietla a uviedla, že pri sebe mala len produkty s obsahom kanabidiolu (CBD) legálne zakúpené v Bruseli. CBD je látka obsiahnutá v rastline konope, ktorá však nemá rovnaké účinky ako tetrahydrokanabinol (THC) - hlavná psychoaktívna zložka marihuany.
Parížska prokuratúra vo štvrtok potvrdila, že v produkte označenom ako CBD bolo zistené niečo vyše jedného percenta THC, čo je nad zákonným limitom 0,3 percenta, ale stále v množstve nedostatočnom na to, aby išlo o trestný čin.
Strana LFI sa v reakcii na to obrátila na nezávislý správny orgán pre médiá (ARCOM), aby od médií, ktoré šírili nepravdivé tvrdenie o Hassanovej, žiadal zverejnenie opravy.
Primárnym dôvodom stíhania europoslankyne je jej príspevok zverejnený 26. marca na sociálnej sieti X, v ktorom spomenula meno člena ultraľavicovej militantnej skupiny Japonská červená armáda (Nihon Sekigun) Kózóa Okamota.
Ten bol jedným z trojice páchateľov útoku, ktorý sa na medzinárodnom letisku Ben Guriona v Tel Avive odohral 30. mája 1972. Okamoto tam spolu s dvoma komplicmi spustil paľbu do davu, pričom zabili 26 cestujúcich a 80 ich zranili.
Príspevok Rimy Hassanovej so zmienkou o Okamotovi bol krátko po zverejnení zmazaný. V tejto kauze predstúpi pred súd 7. júla.
Europoslankyňa sa narodila v palestínskom utečeneckom tábore v Sýrii a podpore palestínskych požiadaviek sa venuje dlhodobo.
