Darmanin: Francúzsku hrozí viac útokov na jeho území

Paríž 30. októbra (TASR) – Francúzsku v najbližšom čase pravdepodobne hrozí viac útokov na jeho území, keďže sa zapojilo do boja proti radikálnej islamistickej ideológii. Uviedol to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, píše agentúra Reuters.



„Sme vo vojne proti nepriateľovi, ktorý je vnútorným aj vonkajším nepriateľom. Nie sme vo vojne proti náboženstvu, ale proti ideológii, islamistickej ideológii, ktorá chce presadiť svoje kultúrne kódexy, svoj spôsob života a zvládanie emócií prostredníctvom teroru," povedal Darmanin pre rozhlasovú stanicu RTL.



Islamizmus je podľa Darmanina „formou fašizmu v 21. storočí". Francúzsko bude bojovať proti vnútornej a vonkajšej hrozbe všetkými prostriedkami právneho štátu, dodal.



Darmanin ďalej uviedol, že profil páchateľov teroristických činov vo Francúzku sa mení. „Z posledných 30 teroristov, ktorí vraždili na našej pôde, bolo 22 Francúzov," uviedol.



V juhofrancúzskom meste Nice zabil vo štvrtok útočník narodený v Tunisku v blízkosti Baziliky Matky Božej nožom troch ľudí. Podľa starostu Nice Christiana Estrosiho všetko naznačuje tomu, že išlo o teroristický útok. Páchateľ údajne opakoval slová "Alláhu akbar". Polícia ho krátko po útoku zadržala a previezla do nemocnice, pretože bol počas zatýkania zranený. Motív útoku nie je zatiaľ známy, prípad vyšetruje francúzska protiteroristická prokuratúra. Vo Francúzsku platí najvyšší stupeň výstrahy pred teroristickými činmi.