Francúzsko mrzí, že Rusko stratilo na transparentnosti kvôli Navaľnému

Paríž 27. augusta (TASR) – Francúzsku je ľúto, že po údajnom otrávení opozičného lídra a kritika Kremľu Alexeja Navaľného, ktorý sa momentálne nachádza v kóme v berlínskej nemocnici Charité, chýba Rusku transparentnosť.



„Nerozumiem, prečo Rusko nehrá podľa pravidiel transparentnosti. Je to v jeho vlastnom záujme," povedal vo štvrtok pre rozhlasovú stanicu RTL minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



„Keby chceli prebrať iniciatívu v transparentnosti, prospelo by to ich reputácii," dodal šéf francúzskej diplomacie. Píše o tom agentúra AFP.



Kremeľ v stredu odmietol výzvy medzinárodného spoločenstva na vyšetrovanie údajného Navaľného otrávenia.



Ruskému opozičnému lídrovi prišlo zle počas minulotýždňového letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Navaľnyj neskôr stratil vedomie. Následne ho hospitalizovali v nemocnici v Omsku odkiaľ ho letecky previezli do Berlína.



Le Drian opäť vyzval na transparentné vyšetrovanie tohto incidentu. Už predtým podobné výzvy vyslali Spojené štáty, Británia, Nemecko aj Severoatlantická aliancia.



Navaľného stúpenci tvrdia, že pred odletom zo sibírskeho letiska do Moskvy mu niekto primiešal do čaju jed. Nemeckí lekári v pondelok oznámili, že v Navaľného tele sa našli inhibítory cholínesterázy, čo naznačuje otravu.



Rusko kriminálne vyšetrovanie v súvislosti s Navaľným nezačalo a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že pokiaľ sa v jeho tele nenájde konkrétna toxická látka, nevidí na to dôvod.



K Navaľného prevozu do Nemecka vyzvala jeho rodina.