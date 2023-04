Francúzsku leteckú dopravu narušia štrajky proti dôchodkovej reforme

Paríž 27. apríla (TASR) — Vo Francúzsku sa znova očakávajú obmedzenia v leteckej doprave spôsobené ďalšími ohlásenými štrajkami proti reforme dôchodkového systému. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Od nedeľňajšieho večera do utorňajšieho rána treba počítať so zrušením a meškaním letov na parížskom letisku Charlesa de Gaulla, na letisku Paríž-Orly, ako aj v mestách Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice a Beauvais, informoval v stredu francúzsky Úrad pre civilnú leteckú dopravu (DGAC).



Francúzsky prezident Emmanuel Macron 15. marca podpísal zákon o dôchodkovej reforme, proti ktorému prebiehali už tri mesiace rozsiahle protesty. Nespokojní odborári prezidenta do poslednej chvíle vyzývali, aby nepodpisoval tento zákon, ktorý okre iného zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Podľa prieskumov verejnej mienky sú až dve tretiny Francúzov proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie. Macron však reformu dlhodobo označuje za nevyhnutnú na to, aby francúzsky dôchodkový systém v najbližších rokoch neskolaboval.



Odborári zvolali ďalšie protesty na Sviatok práce 1. mája.