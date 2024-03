Francúzsku paniku o výskyte ploštíc umocnili účty prepojené na Rusko

Paríž 1. marca (TASR) - Paniku, ktorá vlani na jeseň postihla Francúzsko v súvislosti s výskytom ploštíc, umocnili dezinformácie šírené na sociálnych sieťach účtami s prepojeniami na Rusko. V piatok to uviedol francúzsky minister pre európske záležitosti Jean-Noël Barrot, informuje agentúra AFP.



V októbri francúzske úrady uzatvorili viacero škôl z dôvodu údajného zamorenia plošticami. Francúzska vláda tiež usporiadala sériu mimoriadnych zasadnutí. Tento hmyz údajne spozorovali v parížskom metre, vysokorýchlostných vlakoch TGV a aj na medzinárodnom letisku Charla de Gaulla.



"Problém ploštíc na sociálnych sieťach umelo rozšírili prostredníctvom účtov, ktoré boli inšpirované Ruskom alebo pochádzajú z Ruska. Vo veľkej miere ho umocnili účty napojené na Kremeľ," uviedol Barrot pre televíziu TF1.



Vo Francúzsku podľa AFP postupne narastajú varovania pred rizikami ruských dezinformácií, ktorých cieľom je najmä narušiť podporu Ukrajiny v boji proti ruskej invázii.



Médiá už predtým informovali o záveroch francúzskych tajných služieb, podľa ktorých existuje prepojenie medzi Ruskom a panikou súvisiacou s výskytom ploštíc. Tieto informácie však teraz prvýkrát potvrdil minister Barrot.



Účty na sociálnych sieťach podľa neho tiež vytvorili nepravdivé spojenie medzi príchodom ukrajinských utečencov do Francúzska a šírením ploštíc.



Francúzske úrady začali byť čoraz viac znepokojené podľa nich neopodstatnenou hystériou, ktorá sa pred tohtoročnými olympijskými hrami dostala na titulné strany novín po celom svete. Hotely v krajine si tiež začali objednávať preventívne kontroly svojich izieb.



Letné olympijské hry budú vo francúzskej metropole prebiehať od 26. júla do 11. augusta. Krátko nato sa od 28. augusta do 8. septembra uskutoční paralympiáda.



Francúzky minister tiež poukázal na iné kampane vrátane antisemitských nápisov v Paríži a iných mestách alebo nepravdivú správu, ktorú mylne pripísali televíznej stanici France 24, že prezident Emmanuel Macron odložil cestu na Ukrajinu z bezpečnostných dôvodov.