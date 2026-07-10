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Francúzsku pomôže s rozsiahlymi požiarmi aj jeden vrtuľník z ČR
V reakcii na výzvu Európskeho koordinačného centra vyslalo Česko vrtuľník určený na hasenie požiarov v prírodnom prostredí, ktorý vzlietol z Přerova v piatok o 9.40 h.
Autor TASR
Praha/Paríž 10. júla (TASR) - Juh Francúzska už niekoľko dní sužujú rozsiahle požiare, ktoré sa nedarí dostať pod kontrolu. Paríž preto požiadal ďalšie európske štáty o pomoc. Česko v reakcii na to v piatok ráno vyslalo do Francúzska vrtuľník Black Hawk. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.
„Francúzsko požiadalo o pomoc v súvislosti s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré sa na juhu krajiny nedarí dostať pod kontrolu. Urobilo tak v rámci Mechanizmu civilnej ochrany Únie. Situácia je tam veľmi vážna, hlavne kvôli kombinácii vlny horúčav, sucha a vetra,“ uviedla v piatok v tlačovej správe hovorkyňa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Klára Ochmanová.
V reakcii na výzvu Európskeho koordinačného centra vyslalo Česko vrtuľník určený na hasenie požiarov v prírodnom prostredí, ktorý vzlietol z Přerova v piatok o 9.40 h. Do francúzskeho mesta Valence, ktoré leží severne od Marseille, by mal doraziť v piatok večer, dodala hovorkyňa.
„Ide o stredne ťažký vrtuľník Black Hawk súkromného prevádzkovateľa, ktorý v ČR zabezpečuje letecké hasenie počas rizikovej sezóny. Unesie veľkokapacitný bambi vak s objemom 3450 litrov. Práve to z neho robí veľmi účinnú ‚zbraň‘ v boji proti lesným požiarom,“ poznamenala Ochmanová.
Okrem dvoch pilotov a dvoch technikov v ňom odletela aj dvojica českých leteckých záchranárov z radov juhomoravského HZS a veliteľ modulu z Moravskosliezskeho kraja.
„Naši hasiči dlhodobo preukazujú vysokú odbornosť pri zásahoch doma aj v zahraničí. Verím, že ich skúsenosti pomôžu zvládnuť túto mimoriadne náročnú situáciu, v ktorej sa Francúzsko nachádza. Ďakujem všetkým členom tímu za ich pripravenosť pomáhať tam, kde je to najviac potrebné,“ uviedol v príspevku na Facebooku minister vnútra Lubomír Metnar.
„Francúzsko požiadalo o pomoc v súvislosti s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré sa na juhu krajiny nedarí dostať pod kontrolu. Urobilo tak v rámci Mechanizmu civilnej ochrany Únie. Situácia je tam veľmi vážna, hlavne kvôli kombinácii vlny horúčav, sucha a vetra,“ uviedla v piatok v tlačovej správe hovorkyňa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Klára Ochmanová.
V reakcii na výzvu Európskeho koordinačného centra vyslalo Česko vrtuľník určený na hasenie požiarov v prírodnom prostredí, ktorý vzlietol z Přerova v piatok o 9.40 h. Do francúzskeho mesta Valence, ktoré leží severne od Marseille, by mal doraziť v piatok večer, dodala hovorkyňa.
„Ide o stredne ťažký vrtuľník Black Hawk súkromného prevádzkovateľa, ktorý v ČR zabezpečuje letecké hasenie počas rizikovej sezóny. Unesie veľkokapacitný bambi vak s objemom 3450 litrov. Práve to z neho robí veľmi účinnú ‚zbraň‘ v boji proti lesným požiarom,“ poznamenala Ochmanová.
Okrem dvoch pilotov a dvoch technikov v ňom odletela aj dvojica českých leteckých záchranárov z radov juhomoravského HZS a veliteľ modulu z Moravskosliezskeho kraja.
„Naši hasiči dlhodobo preukazujú vysokú odbornosť pri zásahoch doma aj v zahraničí. Verím, že ich skúsenosti pomôžu zvládnuť túto mimoriadne náročnú situáciu, v ktorej sa Francúzsko nachádza. Ďakujem všetkým členom tímu za ich pripravenosť pomáhať tam, kde je to najviac potrebné,“ uviedol v príspevku na Facebooku minister vnútra Lubomír Metnar.