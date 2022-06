Francúzsku štátnu tajomníčku vyšetrujú pre obvinenia zo znásilnenia

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzska prokuratúra v stredu oznámila, že vyšetruje štátnu tajomníčku vo vláde prezidenta Emmanuela Macrona Chrysoulu Zacharopoulouovú, proti ktorej boli podané dve trestné oznámenia zo znásilnenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Obvinenia zo znásilnenia sa týkajú obdobia, keď Zacharopoulouová - ktorá je teraz štátnou tajomníčkou na ministerstve pre rozvoj, frankofóniu a medzinárodné partnerstvá - pracovala ako gynekologička, uvádza francúzsky magazín Marianne.



Jedno trestné oznámenie bolo podané 25. mája a vyšetrovanie sa spustilo o dva dni, informovala prokuratúra. Druhé trestné oznámenie bolo podané 16. júna.



V Grécku narodená Zacharopoulouová (46) sa pripojila k vláde premiérky Élisabeth Bornovej v máji. Predtým bola tri roky členkou Európskeho parlamentu. Podlieha ministerke zahraničných vecí Catherine Colonnovej.



Do popredia sa dostala v roku 2015, keď spolu s herečkou Julie Gayetovou robila kampaň za zvýšenie povedomia verejnosti o gynekologickom ochorení endometrióza, píše AFP. Gayetová sa tento rok vydala za bývalého francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda.



Zacharopoulouová sa výrazne zapájala do iniciatívy COVAX usilujúcej sa o väčšiu dostupnosť vakcín proti covidu, najmä pre chudobnejšie krajiny sveta. Takisto hlasno vystupovala v prospech reprodukčných práv žien.



Obvinenia vznesené proti Zacharopoulouovej nie sú prvé obvinenia zo znásilnenia, ktoré zatieňujú Macronovu vládu, pripomína AFP. Prichádzajú v čase prezidentových politických ťažkostí, pretože aliancia, ktorá ho podporuje, si v nedeľných parlamentných voľbách neudržala väčšinu.



Prokuratúra vyšetrovala ministra vnútra Géralda Darmanina po trestnom oznámení o znásilnení, podanom v roku 2017. Darmanin poprel akékoľvek porušenie zákona a prokuratúra v januári požiadala o zastavenie trestného stíhania.



Minister zodpovedný za politiku pre zdravotne postihnutých a sociálnu starostlivosť Damien Abad sa minulý mesiac tiež stal terčom obvinení zo znásilnenia, ale francúzska prokuratúra uviedla, že v súčasnosti neotvára vyšetrovanie.



Abad obvinenia rozhodne popiera a tvrdí, že by to bolo nemožné vzhľadom na jeho vlastné telesné postihnutie.