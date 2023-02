Francúzsku vedkyňu Faribu Adelkhahovú prepustili v Iráne z väzenia

Paríž 11. februára (TASR) - Francúzska vedkyňa iránskeho pôvodu Fariba Adelkhahová, ktorú v Iráne odsúdili za podkopávanie národnej bezpečnosti na päť rokov väzenia, bola prepustená z väzenia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je na slobode, ale o jej stave nič nevieme," povedal agentúre AFP jeden z jej príbuzných pod podmienkou zachovania anonymity.



Fariba Adelkhahová je uznávanou odborníčkou na šiitský islam z parížskeho Inštitútu politických vied (Science Po). Iránske úrady ju zadržali v polovici júna 2019 na základe podozrenia zo špionáže.



Spolu s Adelkhahovou zadržali aj jej kolegu zo Science Po Rolanda Marchala, ktorý bol obvinený z ohrozovania bezpečnosti štátu. Po deviatich mesiacoch vo väzbe bol v rámci výmeny väzňov prepustený na slobodu.



V máji roku 2020 bola Adelkhahová odsúdená na päť rokov väzenia za "podkopávanie národnej bezpečnosti" a "propagandu proti systému" islamskej republiky". Ona sama i jej príbuzní tieto obvinenia ostro odmietali.



Na protest proti svojmu uväzneniu držala Adelkhahová spolu s austrálsko-britskou akademičkou Kylie Mooreovou-Gilbertovou, ktorá už bola medzičasom prepustená na slobodu, 49-dňovú hladovku.



V októbri roku 2020 jej bolo nariadené domáce väzenie s povinnosťou nosiť elektronický náramok a zákazom vychádzania za hranice 300 metrov okolo domu. Vlani v januári sa však musela opäť vrátiť do väznice Evín, známej zlým zaobchádzaním s politickými väzňami.



Vzhľadom na to, že Abdelkhahová má iránske i francúzske občianstvo, francúzska vláda viackrát žiadala, aby ju vo väzení mohli navštíviť pracovníci francúzskeho konzulátu v Teheráne.



Iránske úrady to odmietali a iránska vláda kritizovala Paríž za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Irán totiž dvojaké občianstvo neuznáva.



V rozhovore uverejnenom v júni roku 2021 Roland Marchal opísal Faribu Adelkhahovú ako "Iránku do špiku kostí, ktorá však skutočne miluje Francúzsko a jeho kultúru."



"Keďže iránske orgány neuznávajú dvojaké občianstvo, nebude vymenená za Iránca zadržaného vo Francúzsku alebo Belgicku. Ona sama zatiaľ nechce opustiť svoju krajinu pôvodu. Svoju slobodu chce znovu dosiahnuť v Iráne," uviedol podľa piatkového vydania denníka Libération.