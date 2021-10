Francúzsky biskup má objasniť, prečo je spovedné tajomstvo nad zákonmi

Paríž 7. októbra (TASR) - Francúzska vláda si predvolala predsedu francúzskej biskupskej konferencie Érica de Moulins-Beauforta, aby vysvetlil svoj výrok, že spovedné tajomstvo je "nad zákonmi republiky". Stretnutie u ministra vnútra Géralda Darmanina sa uskutoční začiatkom budúceho týždňa, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Moulins-Beaufort prišiel so svojím vyhlásením v rozhovore pre spravodajský web France Info len deň po zverejnení správy nezávislej komisie, ktorá odhalila, že katolícki duchovní a iné osoby napojené na cirkev vo Francúzsku počas siedmich desaťročí – od roku 1950 - sexuálne zneužili približne 216.000 mladistvých.



Biskupovo vyjadrenie v rozhovore pre rozhlasovú sekciu France Info šokovalo mnohých ľudí vo Francúzsku. Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal v reakcii naň vo štvrtok trval na tom, že "nič nie je silnejšie ako zákony republiky".



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Francúzsko je tradične rímskokatolíckou krajinou, ale vo verejnom živote dodržiava prísnu formu sekularizmu založenú na zákone z roku 1905, ktorý oddeľuje cirkev a štát.



Podľa katolíckej doktríny je spovedné tajomstvo nedotknuteľné. Katolícka cirkev v minulosti odmietala výzvy, aby kňazov nabádala hlásiť na polícii priznania o pohlavnom zneužívaní, o ktorých sa dozvedia pri spovedi.



Nezávislá komisia vo svojich odporúčaniach radí, aby cirkev dala duchovným, ktorí si vypočujú priznanie o sexuálnom delikte, jasné pokyny, že sú zo zákona povinní oznamovať všetky prípady sexuálneho násilia voči dieťaťu alebo zraniteľnej osobe súdnym orgánom.



Správa popisuje "systémové" krytie zneužívania zo strany katolíckej cirkvi a obsahuje výzvu cirkvi, aby vo Francúzsku dodržiavala zásady právneho štátu.



V reakcii na štúdiu zverejnenú vo Francúzsku pápež František v stredu vyhlásil, že sa hanbí za pohlavné zneužívanie detí, ktorého sa v priebehu desaťročí dopúšťali katolícki duchovní vo Francúzsku.



"Chcel by som vyjadriť obetiam svoj smútok a bolesť z traumy, ktorú utrpeli. A tiež je to moja hanba, naša hanba, moja hanba za príliš dlhú neschopnosť cirkvi postaviť ich do centra záujmu," povedal pápež na svojej generálnej audiencii.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti so závermi nezávislej komisie uviedol, že "je potrebná pravda a kompenzácie".



Zo správy komisie vyplýva, že v rokoch 1950 – 2020 došlo vo Francúzsku k približne 216.000 prípadom pohlavného zneužívania maloletých príslušníkmi katolíckeho duchovenstva. Veľkú väčšinu obetí tvorili chlapci.



Ak by sa k obetiam zneužívania za sedem desaťročí započítali aj obete činov, ktorých sa dopustili laickí členovia cirkvi, ako sú učitelia v katolíckych školách, ich počet sa zvýši až na 330.000.