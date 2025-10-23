< sekcia Zahraničie
Francúzsky cyklista dostal v Rusku pokutu a bol prepustený na slobodu
Ruská justícia pred nedávnom predĺžila Sehiliho väzobné stíhanie do 3. novembra. Vo štvrtok bol však priamo v súdnej sieni prepustený na slobodu.
Autor TASR
Moskva/Paríž 23. októbra (TASR) - Súd v Prímorskom kraji na ruskom Ďalekom východe vo štvrtok uznal francúzskeho cyklistu Sofiana Sehiliho za vinného z nelegálneho prekročenia ruskej štátnej hranice, uložil mu pokutu 50.000 rubľov (530 eur) a prepustil ho na slobodu. S odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti o tom informoval spravodajský web France Info, píše TASR.
Vzhľadom na čas strávený vo väzbe - od 4. septembra do 20. októbra - bol Sehili od platenia pokuty v plnom rozsahu oslobodený, uviedla agentúra TASS. Prokuratúra požadovala pokutu vo výške 100.000 rubľov.
Sehili čelil obvineniu z nelegálneho prekročenia hranice a hrozil mu až dvojročný trest odňatia slobody, uviedla jeho advokátka. Na svoju cestu s cieľom vytvoriť svetový rekord v ultradlhej cyklojazde sa vydal začiatkom júla z Lisabonu, pričom prešiel cez územie 17 krajín a začiatkom septembra chcel doraziť do Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe.
Podľa ruských úradov sa Sehili v poslednej etape svojej cyklojazdy pokúsil vstúpiť do Ruska z Číny cez hraničný priechod, ktorý bolo možné prekročiť len vlakom alebo autobusom. Použitie týchto dopravných prostriedkov by však zrušilo platnosť jeho pokusu o rekord, keďže by celú trasu neprešiel výlučne na bicykli.
Podľa ruských médií sa Sehili následne pokúsil prejsť hranicu mimo oficiálnych priechodov - cez les, kde ho však zadržala ruská pohraničná stráž.
Ruská justícia pred nedávnom predĺžila Sehiliho väzobné stíhanie do 3. novembra. Vo štvrtok bol však priamo v súdnej sieni prepustený na slobodu.
Jeho partnerka Fanny Bensussanová to vo štvrtok po jeho prepustení potvrdila aj v príspevku na Instagrame: „Sofiane sa vracia domov.“
