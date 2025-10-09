< sekcia Zahraničie
Francúzsky cyklista zostáva v ruskej väzbe
Ak súd 44-ročného Sehiliho uzná za vinného, hrozia mu dva roky väzenia.
Autor TASR
Moskva 9. októbra (TASR) - Okresný súd v Prímorskom kraji na ruskom Ďalekom východe vo štvrtok zamietol odvolanie francúzskeho cyklistu, ktorý bol začiatkom septembra zadržaný pri údajnom pokuse o nelegálne prekročenie hranice Číny a Ruska. Sofiane Sehili tak zostane vo väzbe najmenej do 3. novembra, informovala agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.
Francúzske médiá uviedli, že Sofiane Sehili bol zadržaný začiatkom septembra po nelegálnom prekročení hranice Ruska s Čínou pri pokuse o prekonanie rekordu v najrýchlejšej vytrvalostnej cyklojazde z Lisabonu do Vladivostoku.
Ak súd 44-ročného Sehiliho uzná za vinného, hrozia mu dva roky väzenia, doplnila AFP.
Sehili začal svoju cyklojazdu naprieč Euráziou 1. júla. Jeho príspevky na Instagrame naznačujú, že ruské hranice prekročil najprv koncom júla, pričom do Čečenska vstúpil cez Gruzínsko, potom z Ruska odišiel a pokračoval v ceste cez Kazachstan, Tadžikistan, Mongolsko a Čínu. Colníci ho na hranici medzi Ruskom a Čínou zadržali po dvoch neúspešných pokusoch vstúpiť do Ruska. Od cieľa ho delilo posledných 400 kilometrov.
Západ a USA obviňujú Moskvu, že ich občanov zatýka na základe nepodložených obvinení a využíva ako rukojemníkov s cieľom vymeniť ich neskôr za Rusov väznených na Západe. Vzťahy medzi Moskvou a Parížom sú od vypuknutia vojny na Ukrajine v roku 2022 veľmi napäté, dodala francúzska tlačová agentúra.
Francúzske médiá uviedli, že Sofiane Sehili bol zadržaný začiatkom septembra po nelegálnom prekročení hranice Ruska s Čínou pri pokuse o prekonanie rekordu v najrýchlejšej vytrvalostnej cyklojazde z Lisabonu do Vladivostoku.
Ak súd 44-ročného Sehiliho uzná za vinného, hrozia mu dva roky väzenia, doplnila AFP.
Sehili začal svoju cyklojazdu naprieč Euráziou 1. júla. Jeho príspevky na Instagrame naznačujú, že ruské hranice prekročil najprv koncom júla, pričom do Čečenska vstúpil cez Gruzínsko, potom z Ruska odišiel a pokračoval v ceste cez Kazachstan, Tadžikistan, Mongolsko a Čínu. Colníci ho na hranici medzi Ruskom a Čínou zadržali po dvoch neúspešných pokusoch vstúpiť do Ruska. Od cieľa ho delilo posledných 400 kilometrov.
Západ a USA obviňujú Moskvu, že ich občanov zatýka na základe nepodložených obvinení a využíva ako rukojemníkov s cieľom vymeniť ich neskôr za Rusov väznených na Západe. Vzťahy medzi Moskvou a Parížom sú od vypuknutia vojny na Ukrajine v roku 2022 veľmi napäté, dodala francúzska tlačová agentúra.