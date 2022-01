Chcel preveslovať Atlantický oceán, pri tomto pokuse však zomrel

Paríž 23. januára (TASR) – Sedemdesiatpäťročného Francúza, ktorý sa pokúšal preveslovať cez Atlantický oceán, našli na mori mŕtveho. Oznámil to v sobotu jeho podporný tím, informovala stanica BBC.



Dobrodruh Jean-Jacques Savin už Atlantik prekonal v roku 2019 v plavidle v tvare suda.



"Žiaľ, tentoraz bol oceán silnejší než náš priateľ, ktorý tak veľmi miloval plavbu a more," uvádza sa vo vyhlásení na jeho stránke na Facebooku.



Niekdajší vojenský výsadkár sa vydal na cestu 1. januára z južného Portugalska. Kontakt s ním stratili v noci zo štvrtka na piatok, keď aktivoval dva núdzové majáky.



V piatok portugalská pobrežná hliadka našla jeho čln prevrátený na mori pri pobreží Azor, Savina v ňom objavili bez známok života. Presné okolnosti jeho smrti zatiaľ nie sú známe.



Ešte v stredu Savin na sociálnej sieti písal o silnom vetre a problémoch so solárnym panelom, ktoré chcel vyriešiť po príchode do prístavu azorského hlavného mesta Ponta Delgada.



Vo svojej osem metrov dlhej veslici plánoval stráviť približne tri mesiace. Pokus preveslovať Atlantik označil za spôsob, ako "sa zasmiať na vysokom veku".



V roku 2019 Savin úspešne prekonal Atlantický oceán v oranžovej kapsule tvaru suda, ktorú počas 122-dňovej cesty unášali 4500 kilometrov len morské prúdy.