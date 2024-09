Francúzsky dôchodca desať rokov organizoval znásilňovanie manželky

Avignon 2. septembra (TASR) - Vo francúzskom Avignone sa v pondelok začal súdny proces so 71-ročným dôchodcom, ktorý v rozpätí desiatich rokov údajne umožnil 72 cudzím mužom, aby znásilňovali jeho manželku po tom, ako jej podal narkotiká. Muži sa dôchodcovi prihlasovali cez internet, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa údajov polície došlo celkovo k 92 znásilneniam. Zo 72 mužov polícia identifikovala 51, ktorí sú vo veku od 26 do 74 rokov. Podľa právnikov bola v súčasnosti 72-ročná žena pod takým silným vplyvom narkotík, že o zneužívaní, ktoré trvalo desaťročie, vôbec nevedela.



Predsedajúci sudca rozhodol o tom, že všetky výsluchy budú na želanie obete verejné, informoval jeden z právnikov poškodenej. "Po prvý raz bude (poškodená) musieť prežiť znásilnenia, ktoré utrpela v priebehu desiatich rokov," povedal druhý advokát s tým, že jeho klientka si na zneužívanie "vôbec nespomína".



Žena, ktorá prišla na súd spolu so svojimi tromi deťmi, nechcela neverejný proces, pretože práve ten "by si želali útočníci", dodal advokát.



Polícia začala obžalovaného dôchodcu vyšetrovať v septembri 2020. Policajti v jeho počítači našli stovky fotografií a videí jeho manželky, ktoré zachytávajú znásilnenia, pričom žena na záberoch očividne nebola pri vedomí. Muž sa pred vyšetrovateľmi priznal, že manželke dával silné lieky na upokojenie.



Dôchodca je obvinený aj z vraždy a znásilnenia spred viac než 30 rokov a pokusu o znásilnenie spred 25 rokov. Proces by mal trvať do 20. decembra.