Džihádista blízky útočníkom z redakcie Charlie Hebdo dostal doživotie

Paríž 3. októbra (TASR) - Francúzskeho džihádistu Petra Cherifa, ktorý mal blízko k páchateľom masakry v redakcii satirického týždenníka Charlie Hebdo z roku 2015, odsúdil vo štvrtok súd v Paríži na doživotie. Informovala o tom spravodajská televízia BFM, píše TASR.



Tohto 42-ročného muža, zadržaného koncom roka 2018, uznal súd za vinného z teroristického sprisahania a únosu organizovaného gangom. Súdili ho aj za sedem rokov pôsobenia v štruktúrach teroristickej siete al-Káida v Jemene, ale i za jeho spojenie s jedným z útočníkov v redakcii Charlie Hebdo - Chérifom Kouachim -, ako aj za účasť na vzatí troch francúzskych humanitárnych pracovníkov za rukojemníkov.



Predseda súdu v zdôvodnení rozsudku uviedol, že rozhodnutie o výške trestu bolo prijaté "s ohľadom na závažnosť činov", za ktoré bol Cherif súdený. Sudca stanovil, že v rámci doživotia bude platiť 22-ročná ochranná lehota, keď nebude možná zmena trestu.



Na súde bol Cherif vykreslený ako "integrálny džihádista": vyrastal na severovýchode Paríža, kde poznal bratov Kouachiovcov. V roku 2003 konvertoval na islam a rýchlo sa zradikalizoval. Nasledujúci rok sa prostredníctvom bunky Buttes-Chaumont, ktorá prepravovala ľudí do zón džihádu, dostal do Iraku.



V roku 2004 ho v Iraku zadržali americké jednotky. V júli 2006 ho iracký súd odsúdil na 15 rokov väzenia. V marci 2007 sa mu väzenia podarilo ujsť. Odcestoval do Sýrie, kde ho zatkli, vydali a odsedel si 18 mesiacov vo väzení vo Francúzsku. Následne bol stíhaný na slobode, čo využil na útek do Jemenu.



Vo Francúzsku bol v roku 2012 v neprítomnosti odsúdený na päť rokov väzenia za členstvo v teroristickej organizácii.



Zadržaný bol v roku 2018 v Džibutsku po tom, ako roky bojoval v radoch islamistickej organizácie al-Káida na Arabskom polostrove. Pre členstvo v nej je Cherif od roku 2015 v USA zaradený na čiernu listinu.



Francúzsky prokurátor v stredu počas súdneho pojednávania upozornil, že Cherif bol v roku 2011 jediným francúzskym príslušníkom al-Káidy na Arabskom polostrove, ktorá integrovala len "veľmi málo cudzincov". V jej štruktúrach následne zastával mnoho rolí, okrem iného robil nábor kandidátov na džihád, bol propagandistom a jedným zo strojcov útoku v redakcii Charlie Hebdo.