Džihádista, ktorý sa prihlásil k útoku v Nice, bude súdený v Iraku
Guihal, známy pod menom abú Usáma Fransí, v júli v roku 2016 vrazil nákladným autom do davu na preplnenej pláži vo francúzskom meste Nice.
Autor TASR
Bagdad 25. septembra (TASR) - Jedným zo 47 francúzskych občanov obvinených z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS), ktorí boli nedávno prevezení zo Sýrie do Iraku, kde ich čaká súd, je aj Adrien Guihal, ktorý sa v minulosti prihlásil k teroristickému útoku z roku 2016. Agentúre AFP to povedal iracký zdroj pod podmienkou zachovania anonymity, píše TASR.
Guihal, známy pod menom abú Usáma Fransí, v júli v roku 2016 vrazil nákladným autom do davu na preplnenej pláži vo francúzskom meste Nice. Zabil pri tom 86 ľudí vrátane 15 detí a mladistvých. Zranenia vtedy utrpelo až 450 osôb.
Guihala, ktorý sa pripojil k IS v roku 2015, zadržali v roku 2018 v sýrskom meste Rakka. Následne strávil niekoľko rokov v kurdských väzniciach.
Pred dvoma mesiacmi bol spolu s ďalšími 46 francúzskymi štátnymi príslušníkmi prevezený do Iraku, kde ho čaká súdny proces, dodal zdroj. Ten zároveň uviedol, že všetkým 47 Francúzom bolo preukázané členstvo v Islamskom štáte.
Už v minulosti boli francúzski občania obvinení z členstva v IS posielaní zo Sýrie do Iraku. V roku 2019 bolo zo Sýrie do Iraku prevezených 13 podozrivých francúzskych militantov.
Irackí predstavitelia uviedli, že Sýrske demokratické sily (SDF) odovzdali Iraku celkovo 3192 väzňov, z ktorých 724 bolo odsúdených na trest smrti a 1381 na doživotné väzenie.
