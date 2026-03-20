Francúzsky džihádista obžalovaný z genocídy jezídov dostal doživotie
Autor TASR
Paríž 20. marca (TASR) - Francúzsky džihádista Sabri Essid bol v piatok porotným súdom v Paríži uznaný za vinného z genocídy a zločinov proti ľudskosti a v neprítomnosti odsúdený na doživotie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Francúzske médiá upozorňovali na to, že proces s Essidom bol prvý svojho druhu vo Francúzsku.
Essid bol súdený za zločiny proti ľudskosti a genocídu spáchané na jezídskej komunite v Sýrii a Iraku v rokoch 2014 až 2016. Obvinený bol najmä zo zadržiavania, znásilňovania a zneužívania jezídskych žien zajatých počas útoku formácie Islamský štát (IS) na horu Sindžár v Iraku v auguste 2014.
Prokuratúra pred súdom uviedla, že Essid sa v Sýrii pridal k IS a stal sa „kľúčovým článkom zločineckého reťazca“, ktorý realizoval politiku vyhladzovania jezídov.
Tento muž, narodený v Toulouse v roku 1984 a v Sýrii známy ako abú Dudžana al-Faransí, je ústrednou postavou francúzskeho džihádizmu, pričom je prepojený s bratmi Clainovcami, ktorí stoja za vyhlásením o zodpovednosti IS za útoky spáchané vo Francúzsku 13. novembra 2015.
Essid bol obvinený z účasti na „politike zotročovania“ jezídov zo strany IS, ktorý považoval členov tejto kurdsky hovoriacej komunity, stúpencov predislamského náboženstva, za kacírov. Zotročovanie zahŕňalo aj nákup viacerých zajatcov z komunity na trhoch a ich vystavovanie sexuálnemu otroctvu v rokoch 2014 – 2016.
Počas súdneho procesu v Paríži vypovedali ako svedkyne dve jezídky, z ktorých jedna sa stala obeťou sexuálneho zneužívania Essidom.
Opísali, ako boli v auguste 2014 zajaté počas útoku na horu Sindžár – baštu jezídov v Iraku –, ako boli oddelené od svojich manželov, o ktorých už nikdy nepočuli, lebo väčšina mužov bola zabitá, a napokon predané na trhoch spolu so svojimi deťmi. Následne slúžili ako slúžky a sexuálne otrokyne a denne boli znásilňované.
„Sexuálne násilie predstavovalo významný prvok politiky eliminácie jezídov,“ konštatovala prokurátorka vo svojej záverečnej reči.
Džihádista Essid odcestoval do iracko-sýrskeho pohraničia začiatkom roka 2014, kde sa k nemu pridala jeho manželka, ich tri deti a jej syn z predchádzajúceho manželstva. Predpokladá sa, že Essid od roku 2018 nežije. Zástupkyňa prokuratúry však poznamenala, že okolo jeho smrti „pretrváva neistota“. Počas súdneho konania manželka, predvolaná ako svedkyňa, vyjadrila pochybnosti o Essidovej smrti.
