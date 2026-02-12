< sekcia Zahraničie
Francúzsky exminister Bruno Retailleau bude kandidovať na prezidenta
Súčasný prezident Emmanuel Macron po dvoch funkčných obdobiach už znovu kandidovať nemôže.
Autor TASR
Paríž 12. februára (TASR) - Bývalý francúzsky minister vnútra a šéf stredopravicovej strany Republikáni (LR) Bruno Retailleau vo štvrtok svojim straníckym kolegom oznámil, že bude v roku 2027 kandidovať vo voľbách za francúzskeho prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je to rozhodnutie, ktoré som si dôkladne premyslel. Nastal čas, aby moja politická rodina ukázala Francúzom novú cestu zameranú na poriadok, prosperitu a francúzsku hrdosť,“ píše sa podľa AFP v správe od Retailleaua pre členov jeho strany.
Súčasný prezident Emmanuel Macron po dvoch funkčných obdobiach už znovu kandidovať nemôže. „Som pripravený viesť tento projekt, ale toto dobrodružstvo môže byť len kolektívne. Potrebujem vás - vašu podporu a vaše osobné zapojenie sa do kampane, ktorá musí najprv spojiť našu politickú rodinu, jej členov a sympatizantov,“ napísal Retailleau.
Exminister by mal svoje rozhodnutie verejne oznámiť vo štvrtok na sociálnych sieťach a následne i vo vystúpení v televízii TF1. Podľa prieskumu z minulého mesiaca je medzi pravicovými voličmi Retailleau najpopulárnejším kandidátom.
Kandidovať za prezidenta bude pravdepodobne aj bývalý francúzsky premiér Édouard Philippe. Odvolací súd by mal v júli rozhodnúť, či môže po štvrtýkrát kandidovať aj Marine Le Penová.
