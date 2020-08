Francúzsky expert: V prístave v Bejrúte sú stále nebezpečné chemikálie

Bejrút 11. augusta (TASR) - Chemici a hasiči pracujú na zabezpečení najmenej 20 kontajnerov s potenciálne nebezpečnými chemikáliami v zničenom prístave libanonského hlavného mesta Bejrút, keďže zistili, že z jedného kontajnera uniká chemikália. V pondelok to pre tlačovú agentúru AP povedal člen francúzskeho odpratávacieho tímu.



Niektoré kontajnery sa prederavili pri minulotýždňovom smrtiacom výbuchu, ktorý zasiahol prístav a celú libanonskú metropolu, spresnil nadporučík a francúzsky chemik Anthony nachádzajúci sa priamo na mieste. Agentúra nemohla uviesť jeho celé meno, pretože to nedovoľuje politika vlády.



Francúzski a talianski odborníci na chemikálie pracujúci v troskách prístavu zatiaľ identifikovali vyše 20 kontajnerov s obsahom nebezpečných chemikálií, dodal Anthony.



"Spozorovali sme kontajnery so symbolom chemického nebezpečenstva. A potom sme si všimli, že z jedného uniká látka," vysvetlil.



Experti pracujú spolu s libanonskými hasičmi na zabezpečení všetkých kontajnerov a analyzujú ich obsah. "Musíme všetko vyčistiť a umiestniť do bezpečia," uviedol Anthony.



Nepovedal, o aké chemikálie ide a ani ďalšie podrobnosti. Libanonskí predstavitelia sa k prípadným rizikovým chemikáliám v prístave nevyjadrili.



"V iných kontajneroch sa nachádzajú aj ďalšie horľavé tekutiny, sú tam tiež batérie a ďalší druh výrobkov, ktoré môžu zvýšiť riziko možného výbuchu," doplnil Anthony s tým, že obrovské kontajnery sú porozhadzované po celom prístave a vymrštila ich veľká sila explózie.



Nie je jasné, či sú v ostatných zónach prístavu nejaké ďalšie potenciálne nebezpečné kontajnery. Francúzskym a talianskym odborníkom pridelili konkrétnu zónu, ktorú majú preskúmať a postarať sa o jej bezpečnosť.



Výbuch v bejrútskom prístave nastal minulý utorok a zabil najmenej 160 ľudí, ďalších okolo 6000 zranil. Explóziu údajne spôsobil požiar, ktorý zapálil aj 2750 ton vysoko nestabilného dusičnanu amónneho, uskladneného v prístave. Nachádzal sa tam od roku 2013, ale za slabých bezpečnostných opatrení, hoci na jeho nebezpečenstvo viacerí upozorňovali.



Chemici patria k veľkému počtu francúzskych záchranárov, ktorí prišli pomôcť s pátraním po telách, liečbou ranených a odpratávaním následkov výbuchu. V Bejrúte je aj takmer 50 francúzskych policajtov, ktorí pomáhajú vyšetrovať, čo presne sa stalo.