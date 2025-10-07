< sekcia Zahraničie
Francúzsky expremiér Philippe je za predčasné prezidentské voľby
Autor TASR
Paríž 7. októbra (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Édouard Philippe sa vyslovil v prospech usporiadania predčasných prezidentských volieb v krajine. Uviedol to v utorkovom rozhovore pre francúzske rádio RTL v súvislosti s pretrvávajúcou politickou krízou, ktorú v pondelok prehĺbila demisia predsedu vlády Sébastiena Lecornua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Lecornu, ktorého prezident Emmanuel Macron vymenoval 9. septembra, rezignoval na funkciu premiéra v pondelok, deň po tom, čo predstavil zloženie svojho kabinetu. To sa strelo s kritikou naprieč politickým spektrom, pretože sa príliš nelíšilo od predchádzajúcej vlády Francoisa Bayroua, ktorého - podobne ako jeho predchodcu Michela Barniera - odvolal parlament v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.
Macronov niekdajší blízky spojenec Philippe, ktorý sám avizoval kandidatúru na post hlavy štátu, v rozhovore vyzval Macrona, aby vymenoval nového predsedu vlády, schválil rozpočet a následne vyhlásil predčasné prezidentské voľby. Súčasne tvrdil, že vo Francúzsku hrozí „kolaps štátu“.
Riadne prezidentské voľby by sa podľa plánu mali uskutočniť až v roku 2027, no po demisii Lecornua sa predstavitelia opozičných strán vyslovili za to, aby prebehli skôr. Macron ale opakovane vylúčil svoje prípadné odstúpenie ešte pred najbližšími voľbami.
Podobný názor ako Philippe, ktorý vo funkcii premiéra pôsobil v rokoch 2017 až 2020, vyjadril v samostatnom rozhovore pre stanicu BFM TV aj líder krajne pravicového Národného združenia Jordan Bardella. Povedal, že podporuje, aby bolo najprv rozpustené Národné zhromaždenie, po čom by mali nasledovať parlamentné voľby alebo predčasné prezidentské voľby.
Po pondelkovom rokovaní Macrona s Lecornuom Elyzejský palác oznámil, že prezident požiadal o vypracovanie „plánu stability“ do stredy, v rámci ktorého bude predseda vlády v demisii „viesť záverečné rokovania s cieľom definovať platformu pre akcieschopnosť a stabilitu krajiny“.
