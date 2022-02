Francúzsky expremiér sa na protest vzdal funkcií v ruských firmách

Paríž 25. februára (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Francois Fillon odstupuje z predstavenstiev dvoch veľkých ruských energetických firiem. Informovala o tom agentúra AFP.



Fillon, ktorý bol vo vrcholovej politike za éry prezidenta Nicolasa Sarkozyho (v rokoch 2007-12), pre najnovšie číslo týždenníka Journal du Dimanche (JDD) spresnil, že odchádza z petrochemickej firmy Sibur a ropnej spoločnosti Zarubezhneft (Zarubežnefť).



"Neviem si predstaviť, že by som pokračoval" vo funkcii člena predstavenstva po ruskej invázii na Ukrajinu, povedal Fillon a dodal, že toto rozhodnutie prijal so "smútkom", pretože bude musieť ukončiť spoluprácu s ľuďmi, ktorí boli preňho obohatením po odbornej i ľudskej stránke.



Tento týždeň Fillon vyvolal vo Francúzsku veľkú nevôľu a kritiku svojím vyjadrením, že už desať rokov varuje pred údajnou neochotou Západu brať do úvahy ruské požiadavky týkajúce sa rozširovania NATO. "Tento postoj dnes vedie k nebezpečnej konfrontácii, ktorej sa dalo predísť," vyhlásil Tieto svoje slová Fillon vyslovil krátko po tom, ako už Rusko spustilo svoju inváziu na Ukrajine.



Viacerí francúzski politici následne Fillona vyzvali, aby sa svojich funkcií v ruských firmách vzdal.



Do predstavenstva firmy Sibur prišiel Fillon vlani v decembri. Firmu ovládajú miliardár Leonid Micheľson a Gennadij Timčenko, ktorý je spojencom šéfa Kremľa Vladimira Putina a terčom sankcií spojených s ruskou inváziou a uvalených Britániou tento týždeň.



Členom predstavenstva štátneho podniku Zarubežnefť sa Fillon stal v júni.



Fillon vo svojom článku, ktorý JDD zverejní v plnom znení v nedeľu, napísal, že "návrat vojny do srdca Európy“ je "kolektívnym zlyhaním". Súčasne ale obvinil Putina, že "vyvolal konflikt, ktorému sa dalo a bolo treba vyhnúť".