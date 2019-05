Francúzsky expremiér Valls sa nestal primátorom katalánskej Barcelony

Od roku 2017, keď neuspel v primárkach Socialistickej strany pred prezidentskými voľbami, ide o jeho ďalšiu politickú prehru. So ziskom 13 percent hlasov skončil Valls na štvrtom mieste.

Barcelona 27. mája (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Manuel Valls nebol úspešný vo voľbách primátora Barcelony, ktoré sa konali v nedeľu. Informoval o tom spravodajský portál LCI.



Vo voľbách primátora Barcelony mal Valls podporu liberálnej strany Občania (Ciudadanos), ktorá je proti odchodu Katalánska zo zväzku so Španielskom. Valls v reakcii na výsledok hlasovania uviedol, že výsledok ani zďaleka nesplnil očakávania strany a ani jeho vlastný cieľ.



Novým primátorom Barcelony sa napokon v tesnom súboji stane Ernest Maragall, ktorý kandidoval za Republikánsku ľavicu Katalánska (ERC), ktorý vo voľbách porazil doterajšiu primátorku Adu Colauovú. Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov za Margalla hlasovalo 21,35 percent voličov, kým doterajšiu primátorku podporilo 20,71 percenta voličov.



Valls však bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva, v ktorom sa pridá k opozícii. V rozhovoroch s novinármi súčasne poprel, že by mal v španielskej politike aj vyššie ambície. "V 56 rokoch nebudem v Španielsku začínať novú politickú kariéru," vysvetlil.



Vallsova kandidatúra v miestnych voľbách vo veľkomeste iného štátu po kariére politika vo vrcholnej funkcii v inej krajine je unikátom v Európe. Kandidovať v komunálnych voľbách v inom členskom štáte EÚ je však možné na základe Maastrichtskej zmluvy.



Valls je navyše rodákom z Barcelony, kde sa narodil v roku 1962 otcovi Kataláncovi a matke taliansko-švajčiarskeho pôvodu s francúzskym občianstvom. Vyrastal však v Paríži.



Jeho účinkovanie na katalánskej politickej scéne nie je bezproblémové: postavil sa na stranu odporcov nezávislosti Katalánska a veľkú kritiku zožal za svoju účasť na demonštrácii, ktorú v Madride organizovala krajná pravica na protest proti snahám socialistickej vlády Pedra Sáncheza viesť dialóg s katalánskymi separatistami.