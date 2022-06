Francúzsky expremiér Valls priznal porážku v parlamentných voľbách

Paríž 6. júna (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Manuel Valls v nedeľu priznal porážku v prvom kole parlamentných volieb, ktoré sa počas uplynulého víkendu konali predčasne v zámorských územiach i pre Francúzov žijúcich v zahraničí. Informovala o tom v pondelok francúzska televízia TF1.



Valls kandidoval v 5. volebnom obvode, do ktorého patria Španielsko, Portugalsko, Andorra a Monako.



Vo svojej reakcii Valls, ktorého do volieb nominovala strana prezidenta Emmanuela Macrona, priznal, že voličov jeho "kandidatúra nepresvedčila". Poukázal pritom na "nesúhlas a rozkol", ktorý "zasieval zmätok".



"Voľby sú okamihom pravdy," uzavrel bývalý premiér, ktorý súčasne voličov vyzval, aby v druhom kole "zastavili NUPES".



NUPES je novým subjektom na francúzskej politickej scéne. Ide o koalíciu, ktorá dostala názov Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) a pozostáva zo zelených, komunistov a socialistov. Strany združení v NUPES zjednotil a celú koalíciu vedie ľavicový politik a neúspešný kandidát nedávnych prezidentských volieb Jean-Luc Melénchon.



Okrem Francúzov žijúcich v zahraničí sa počas uplynulého víkendu konalo prvé kolo volieb do francúzskeho parlamentu aj vo Francúzskej Polynézii, kde má právo voliť vyše 250.000 ľudí.



Voľby sa tam uskutočnili predčasne vzhľadom na geografické špecifiká tohto územia: päť polynézskych súostroví je totiž roztrúsených na ploche veľkej ako Európa, vysvetlila TF1.



Doručenie volebných materiálov na jednotlivé ostrovy a atoly nie je možné, ak je čas medzi dvoma kolami volieb kratší než 15 dní, vysvetlil pre agentúru AFP Cédric Bouet, riaditeľ kancelárie vysokého komisára Francúzskej republiky v Polynézii.



Podľa AFP nie všetky atoly a ostrovy majú pristávaciu dráhu. Taký je aj ostrov Rapa alebo atoly Tematangi a Hereheretue. Volebné materiály tam na dohodnuté miesto do mora zhodí lietadlo francúzskeho námorníctva a miestne úrady si ich následne vyzdvihnú.



Francúzi žijúci v zahraničí, ktorí si to želali, mali v prvom kole parlamentných volieb možnosť hlasovať cez internet, a to od 27. mája do 1. júna, alebo prostredníctvom pošty. Elektronické hlasovanie sprevádzalo množstvo technických problémov, a tým aj kritiky.



V kontinentálnom Francúzsku sa voľby budú konať 12. a 19. júna. Druhé kolo sa uskutoční 19. júna, a to nielen vo Francúzsku, ale aj v jeho zámorských územiach a vo volebných miestnostiach zriadených v zahraničí.



Premiérka Élisabeth Bornová v nedeľu večer na Twitteri ocenila "odhodlanie francúzskych krajanov v zahraničí, ktorí odštartovali parlamentné voľby". Zablahoželala tiež kandidátom vládnej väčšiny, ktorí v prvom kole dosiahli dobré výsledky a v druhom kole budú obhajovať vytvorenie parlamentnej väčšiny.