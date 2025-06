Francúzsky expremiér Villepin zakladá novú politickú stranu

Paríž 24. júna (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Dominique de Villepin zakladá politickú stranu s názvom Humanistické Francúzsko (La France humaniste). K tomuto kroku pristúpil dva roky pred prezidentskými voľbami, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.



Villepin (71) bol za éry prezidenta Jacqua Chiraca predsedom vlády (2005-07), predtým ministrom zahraničných vecí (2002-04). Veľkú publicitu mal jeho prejav z roku 2003, keď na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN predniesol emotívny prejav proti invázii do Iraku.



V rozhovore pre denník Le Parisien uverejnenom v utorok Villepin vysvetlil, že nová politická strana bude otvorená pre všetkých.



„Musíme zjednotiť všetkých Francúzov na obranu sociálnej spravodlivosti a republikánskeho poriadku," vysvetlil svoju motiváciu. Uviedol, že sa zasadzuje za „politiku rovnováhy“, a na rozdiel od tých, ktorí vytvárajú v spoločnosti napätie a polarizáciu, chce ponúknuť zjednotenie, konanie vo všeobecnom záujme a v duchu humanizmu.



Villepin zdôraznil, že Francúzi si zaslúžia mať možnosť voľby a nebyť uväznení "medzi radikalizmami“ krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) a krajne pravicového Národného združenia (RN).



Bývalý šéf francúzskej diplomacie sa jednoznačne nevyjadril, či on sám má ambíciu kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027. Uviedol, že „teraz nie je čas vstupovať do prezidentskej debaty.“



Jediným významným hráčom, ktorý nateraz jasne deklaroval, že bude v týchto voľbách kandidovať, je bývalý stredopravý premiér Édouard Philippe.



Líderka RN Marine Le Penová síce má záujem uchádzať sa o priazeň voličov aj po štvrtýkrát, ale po škandále s falošnými pracovnými miestami v Európskom parlamente je tento jej zámer ohrozený rozsudkom súdu, ktorý jej na istý čas zakázal pôsobiť vo verejnej funkcii. Ak by súd jej odvolanie v tejto veci zamietol, vo farbách RN by zrejme kandidoval Le Penovej chránenec 29-ročný Jordan Bardella. Úradujúci prezident Emmanuel Macron sa tretíkrát o znovuzvolenie uchádzať nemôže.



Villepin v rozhovore pre Le Parisien načrtol, že "v roku 2027 si nebudeme môcť dovoliť zvoliť prezidenta republiky, ktorý nemá preukázateľné skúsenosti v medzinárodných záležitostiach.“ Kritizoval aj nedávne údery americkej armády na Irán, ktoré sa podľa neho nemali uskutočniť a mala byť uprednostnená diplomacia.