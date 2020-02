Francúzsky expremiér vypovedal v kauze zneužitia verejných financií

Paríž 27. februára (TASR) - Po dvoch odkladoch vo štvrtok pred súdom v Paríži pokračoval proces, v ktorom je bývalý premiér a prezidentský kandidát Francois Fillon obvinený zo zneužitia financií z verejných zdrojov a nepriznania svojich majetkových pomerov. Spolu s ním je v kauze obvinená aj jeho manželka Penelope a bývalý europoslanec Marc Joulaud.



Škandál okolo Fillonovcov vypukol v roku 2017 po tom, ako satirický týždenník Le Canard Enchainé napísal, že Fillonova manželka Penelope dostávala osem rokov mzdu ako jeho poslanecká asistentka. Poslanci francúzskeho parlamentu pritom majú právo zamestnávať svojich príbuzných, nesmie však ísť o fiktívnu prácu. V prípade Penelopy Fillonovej takéto podozrenie existuje.



Neskôr sa na dôvažok objavila informácia, že Fillon - ešte ako senátor - ako asistentov platil aj svoje deti.



Ako informovala spravodajský portál Ouest-France, Fillonová vo štvrtok pred súdom vypovedala, že manželovi robila napríklad prehľady tlače, aby vedel, čo sa deje v jeho volebnom obvode - departemente Sarthe -, a pokračovala v tom, aj keď už politicky pôsobil v Paríži. Dodala, že nikdy nevenovala pozornosť výplatným listinám. Priznala, že v tomto bola "nedbanlivá".



Fillon Pred súdom vyhlásil, že "pred tromi rokmi už bol odsúdený tribunálom médií". Zdôraznil, že so spoluobvinenými chce teraz pred súdom brániť svoju česť, pričom poukázal na to, že táto aféra jeho povesti zasadila "nenapraviteľné škody".



Vyšetrujúci sudcovia voči Fillonovi pred časom vzniesli obvinenie zo zneužitia financií z verejných zdrojov, zo spolupáchateľstva pri zneužívaní financií, z prijímania takto získaných peňazí a z toho, že plne nepriznal svoje majetkové pomery. Jeho manželka je obvinená zo spolupáchateľstva a Joulaud zo zneužitia verejných financií.



Kým sa neobjavila aféra zvaná "Penelopegate", bol Fillon veľkým favoritom prezidentských volieb v roku 2017. Škandál sa však odrazil na výraznom poklese jeho preferencií a Fillon napokon pod tlakom verejnosti i spolustraníkov odstúpil.



V prípade, že súd Fillonovcov a Joulauda uzná za vinných, hrozí im do desať rokov väzenia, vysoké pokuty a zákaz vykonávať volené funkcie. Advokáti obvinených žiadajú ich oslobodenie.



Súd bude v kauze pojednávať do 11. marca.