Francúzsky exprezident Giscard d'Estaing opustil nemocnicu

Paríž 17. septembra (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing vo štvrtok opustil nemocnicu, kde sa liečil zo slabšej infekcie pľúc. Informoval o tom jeho úrad.



Exprezidenta Giscarda d'Estaing (94) prijali v pondelok 14. septembra v parížskej nemocnici Georgea Pompidoua a lekári mu tam diagnostikovali "ľahkú infekciu pľúc", uviedol vtedy úrad. Podľa slov nemenovaných zdrojov zo začiatku týždňa však lekári vylúčili nákazu novým druhom koronavírusu.



Giscard d'Estaing "je už znova doma", napísal vo štvrtok jeho úrad v oznámení pre tlačovú agentúru AFP.



"Darí sa mu dobre," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že exprezident nepotreboval špeciálnu lekársku starostlivosť.



Giscard d'Estaing bol najvyšším štátnym predstaviteľom Francúzska v rokoch 1974-81, keď prehral voľby so súperom Francoisom Mitterrandom.



Počas jeho funkčného obdobia prešla francúzska spoločnosť modernizáciou - umožnil sa rozvod na základe obojstranného súhlasu, zlegalizovalo sa umelé prerušenie tehotenstva a znížil sa voličský vek z 21 na 18 rokov.



Giscard d'Estaing je najstarším žijúcim francúzskym exprezidentom. Jeho nástupca v úrade Mitterrand zomrel v roku 1996 a ďalší šéf Elyzejského paláca Jacques Chirac zomrel vlani.



Ďalšími žijúcimi francúzskymi exprezidentmi sú Nicolas Sarkozy (65) a Francois Hollande (66). Súčasný držiteľ úradu Emmanuel Macron má 42 rokov.



Francúzska prokuratúra v máji spustila vyšetrovanie obvinení zo sexuálneho obťažovania, ktorého sa vraj Giscard d'Estaing dopustil v roku 2018 voči nemeckej novinárke - údajne ju po interview v jeho parížskom úrade opakovane chytil za zadok. On však tieto obvinenia dôrazne odmieta a označuje ich za smiešne. V nasledujúcich týždňoch ho čaká výpoveď pred vyšetrovateľmi.



Giscarda d'Estaing v minulosti viackrát hospitalizovali so srdcovými problémami a pred niekoľkými rokmi mu do srdcových ciev zaviedli výstuže.



Exprezident sa naposledy objavil na verejnosti 30. septembra 2019 na pohrebe Jacqua Chiraca.