Francúzsky exprezident Sarkozy sa odvolá proti rozsudku súdu

Paríž 1. marca (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, ktorého v pondelok odsúdili pre obvinenia z korupcie, sa proti rozsudku odvolá. Oznámila to jeho obhajkyňa Jacqueline Laffontová, informuje agentúra AFP. Celkovo mu súd v Paríži vymeral tri roky odňatia slobody, z toho dva podmienečne.



Sarkozy bude môcť v súlade s rozhodnutím súdu požiadať o výkon trestu v domácom väzení, počas ktorého bude musieť nosiť elektronický monitorovací náramok.



Laffontová označila pondelkový verdikt za "mimoriadne prísny" a "úplne neopodstatnený" s tým, že bývalý prezident je "pokojný, ale odhodlaný naďalej dokazovať svoju nevinu".



Prokuratúra pôvodne žiadala súd, aby Sarkozymu vymeral štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne. Rovnaký trest žalobcovia žiadali pre jeho dlhoročného advokáta Thierryho Herzoga, ako aj pre prokurátora Gilberta Aziberta. Obaja v pondelok dostali rovnaký trest ako Sarkozy.



Sarkozy a Herzog boli odsúdení pre obvinenia z korupcie a zvýhodňovania na základe údajného pokusu o podplatenie Aziberta z roku 2014 so zámerom získať tajné informácie o vyšetrovaní financovania predvolebnej kampane.



Bývalý prezident to mal oplatiť podporou tohto vysokopostaveného úradníka pri jeho žiadosti o "pohodlnú" pracovnú pozíciu v Monaku. Azibert bol v inkriminovanom čase vedúcim poradcom na najvyššom odvolacom súde Francúzska. Zmienenú prácu v Monaku napokon nedostal.



Sarkozy (66), ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007 - 2012, je obvinený aj z prijatia miliónov eur od bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na svoju predvolebnú kampaň v roku 2007 a prekročenia finančného limitu počas neúspešnej kampane v roku 2012. Pred súd v súvislosti s týmto obvinením predstúpi spolu s 13 ďalšími obžalovanými koncom marca.