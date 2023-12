Francúzsky filmový herec Gérard Depardieu má 75 rokov

Châteauroux/Bratislava 26. decembra (TASR) - Gérard Depardieu je ikonou francúzskej kinematografie a hviezdou svetového formátu, ktorá má na svojom konte vyše 200 titulov. Avšak nedávno bol nútený svoju kariéru pozastaviť, pretože je vyšetrovaný kvôli viacerým obvineniam zo sexuálneho obťažovania alebo znásilnenia, čo však herec odmieta.



V stredu 27. decembra, bude mať legendárny filmový herec a režisér Gérard Depardieu, ktorý zažiaril tak v komediálnych, ako aj v dramatických úlohách, 75 rokov.



Gérard Xavier Marcel Depardieu sa narodil 27. decembra 1948 v mestečku Châteauroux. Vyrastal spolu s piatimi súrodencami v nie práve idylickej rodine robotníka, ktorý prepadol alkoholu. V dvanástich rokoch odišiel z domova, potĺkal sa po svete a ako mladistvý delikvent sa často dostával do sporu so zákonom.



Jeho život zmenilo stretnutie so študentom herectva, ktorý mladému Gérardovi poradil, aby sa tiež vydal na hereckú dráhu. Začal navštevovať školu Théâtre National Populaire a už v roku 1970 sa objavil v prvých filmoch.



V roku 1973 si zahral v známej dráme Dvaja muži v meste po boku takých hviezd ako Alain Delon a Jean Gabin. Výrazne však zaujal o rok neskôr v odvážnom filme Buzíci (1974).



Výborne sa dopĺňajúcu dvojicu s komikom Pierrom Richardom vytvoril v komédii Kopyto (1981). Kombinácia dvoch odlišných hereckých typov, zmäteného a naivného Richarda so zemitým Depardieuom zafungovala aj v ďalších filmoch Otec a otec (1983) a Utečenci (1986).



Udomácnil sa aj v americkej kinematografii, kde prvý raz zažiaril v komédií Zelená karta (1990). Divácky úspešná bola tiež komédia Otec alebo milenec (1991). Výpočet jeho filmov by nebol úplný bez zmienky o sérii rozprávok o Asterixovi a Obelixovi.



Gérard Depardieu bravúrne zvládol aj dramatické úlohy vo filmoch Cyrano z Bergeracu (1990), 1492: Dobytie raja (1992), Gróf Monte Christo (1998), Bedári (2000), Rasputin (2013) a v mnohých ďalších.



Za postavy vo filmoch Posledné metro (1980) a Cyrano z Bergeracu získal dvoch Cézarov a za snímku Cyrano z Bergeracu bol nominovaný na Oscara. Cenu pre najlepšieho herca získal na festivale vo francúzskom Cannes a je majiteľom množstva ďalších ocenení.



V júni 2010 si prevzal v Trenčianskych Tepliciach v rámci medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest prestížne ocenenie Hercova misia.



Hercom bol aj jeho syn Guillaume Depardieu. V roku 1991 hral po boku svojho otca vo filme Všetky rána sveta, ale v roku 2003 prerušili kontakty. Guillaume Depardieu zomrel v októbri 2008 len ako 37-ročný.



V roku 2013 odišiel Gérard Depardieu z Francúzska a prijal ruské občianstvo. Urobil tak na protest proti navrhovanému zvýšeniu daní pre milionárov v rodnej krajine. Ruský pas mu odovzdal osobne prezident Vladimir Putin 5. januára 2013 počas stretnutia v čiernomorskom letovisku Soči.



Herec, ktorý je známy svojím priateľstvom s ruským prezidentom Putinom však kritizoval začiatkom apríla 2022 ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Kyjev ale už v roku 2015 zaradil Depardieua na čiernu listinu pre jeho vyjadrenia týkajúce sa rusko-ukrajinského konfliktu, pričom zakázal uvádzanie jeho filmov v kinách aj v televízii.



Francúzska investigatívna stránka Mediapart priniesla v apríli 2023 vyjadrenia viac ako desiatich žien, ktoré francúzskeho herca obvinili zo sexuálneho zneužívania. Naposledy pred týždňom obvinila umelca zo sexuálneho napadnutia, ku ktorému malo dôjsť v roku 1995, španielska novinárka a spisovateľka Ruth Bazová.



Gérard Depardieu prelomil začiatkom októbra tohto roku mlčanie a vyjadril sa k obvineniam zo znásilnenia a sexuálnych útokov. "Nie som násilník ani predátor," povedal v rozhovore pre konzervatívny francúzsky denník Le Figaro. "Žiadnu ženu som nikdy neobťažoval," zdôraznil.



Najnovšie sa vo Francúzsku od polovice decembra spomína meno slávneho herca v súvislosti s najvyšším štátnym vyznamenaním Rad Čestnej légie, ktoré získal v roku 1996. Francúzska ministerka kultúry Rima Abdulová-Malaková totiž spustila voči hercovi disciplinárne konanie za pochybné komentáre voči ženám, čo môže viesť až k odobratiu vyznamenania.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron ale kritizoval rozhodnutie svojej ministerky kultúry, ktorá podľa neho "zašla až príliš ďaleko" a na adresu Gérarda Depardieua povedal, že "Francúzsko je naňho hrdé". Aktivistky za práva žien vyjadrenia šéfa Elyzejského paláca dôrazne odsúdili.







