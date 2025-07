Francúzsky kasačný súd zrušil zatykač na Asada, možno vydá nový

Paríž 25. júla (TASR) — Francúzsky kasačný súd zrušil v piatok zatykač, ktorý Francúzsko vydalo v roku 2023 na medzičasom zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada za jeho údajnú spoluúčasť na útoku chemickými zbraňami v Sýrii v roku 2013. Zatykač je podľa neho neplatný, pretože súd ho vydal v čase, keď bol Asad hlavou štátu a mal medzinárodnú diplomatickú imunitu, ktorú nie je možné zrušiť. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.



„Medzinárodné zvyklosti neumožňujú žiadnu výnimku z osobnej imunity hlavy cudzieho štátu počas celého trvania jej funkčného obdobia, a to ani v prípade, keď ide o údajnú genocídu, vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti,“ uviedol v zdôvodnení kasačný súd.



Predsedajúci sudca Christophe Soulard však dodal, že keďže Asad už nie je prezidentom, môžu byť na neho vydané nové zatykače a vyšetrovanie prípadu by mohlo pokračovať.



Rozhodnutie kasačného súdu ruší verdikt Parížskeho odvolacieho súdu, ktorý v minulom roku rozhodol, že zatykač je platný. Jeho platnosť spochybnila prokuratúra, ktorá by musela požiadať políciu o vykonanie zatykača.



Mariana Penová, právnička organizácie Open Society Justice Initiative, ktorá pomáhala zhromažďovať dôkazy proti Asadovi, označila rozhodnutie súdu za „premárnenú príležitosť na dosiahnutie spravodlivosti“. Ocenila však, že verdikt ponecháva otvorené dvere pre trestné stíhanie Asada, keďže už nie je vo funkcii.



Francúzska justícia vydala zatykač na Asada v novembri 2023 na základe vyšetrovania použitia chemických zbraní pri útokoch na meste Dúmá a región Východná Ghúta v auguste 2013, pri ktorých zahynulo viac ako 1000 ľudí. Vtedajšia vláda prezidenta Asada poprela, že v občianskej vojne, ktorá sa začala v roku 2011, používa chemické zbrane, a z ich nasadenia obvinila povstalcov.



Francúzske súdnictvo sa prípadom zaoberá od roku 2021 na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, podľa ktorého môže súd stíhať jednotlivcov za závažné trestné činy spáchané v iných krajinách. Vyšetrovanie založené na svedectvách pozostalých a prebehlíkov, ako aj na fotografiách a videozáznamoch, viedlo k vydaniu zatykačov na Asada, jeho brata Máhira, ktorý velil elitnej armádnej jednotke, a dvoch generálov.



V januári 2025 bol vo Francúzsku na Asada vydaný iný zatykač pre podozrenie zo spoluúčasti na vojnových zločinoch v súvislosti s bombardovaním mesta Dará v roku 2017, pri ktorom zahynul Sýrčan francúzskeho pôvodu.