Francúzsky lekár známy z pandémie dostal dvojročný zákaz výkonu praxe

Paríž 3. októbra (TASR) - Francúzsky lekár a infektológ Didier Raoult, ktorý sa v čase pandémie preslávil propagáciou látky hydroxychlorochín ako lieku na chorobu COVID-19, dostal dvojročný zákaz výkonu lekárskej praxe. Rozhodla o tom lekárska komora v odvolacom konaní, v ktorom Raoultovi sprísnili pôvodný trest v podobe pokarhania. Na svojom webe o tom vo štvrtok informoval denník Le Parisien, píše TASR.



Dvojročný zákaz vykonávať lekársku prax nadobudne účinnosť 1. februára 2025.



Raoult - bývalý riaditeľ Univerzitného nemocničného ústavu (IHU) pre infekčné choroby v Marseille - bol obvinený z porušenia viacerých článkov kódexu verejného zdravia, a to najmä propagáciou liečby na báze hydroxychlorochínu proti covidu. Svoje odporúčania Raoult formuloval bez toho, aby boli založené na vedeckých dôkazoch a dátach.



V decembri 2021 si za to Raoult vyslúžil pokarhanie od disciplinárnej komisie komory lekárov. Samotná komora však tento trest považovala za príliš mierny vzhľadom na závažnosť porušení kódexu a odvolala sa.



Disciplinárna komisia v odvolacom konaní 2. októbra rozhodla, že Raoult vo svojich verejných stanoviskách nevychádzal z potvrdených údajov a propagoval liečbu, ktorá bola nedostatočne testovaná. Komisia však súčasne uznala, že Raoult svojich pacientov nevystavil neprimeranému riziku - okrem iného aj pre to, že pri predpisovaní hydroxychlorochínu rešpektoval zvyčajne odporúčané dávky a "vedome vylúčil (...) pacientov, ktorí mali najvyššie rizikové faktory".



V disciplinárnom konaní bol však Raoult kritizovaný za svoju štúdiu, ktorú v Univerzitnom nemocničnom inštitúte (IHU) v Marseille realizoval na približne 30.000 pacientoch bez povolenia zdravotníckych orgánov. Vytkli mu aj, že jeho publikácia nerešpektuje požiadavku na "vedeckú presnosť".



Lekárska komora Raoultovi pripomenula aj jeho kritiku očkovania proti covidu a opatrení počas lockdownu, čím spochybňoval rozhodnutia prijaté úradmi na ochranu verejného zdravia.



Lekárskej komore prekážala aj kritika, ktorú Raoult adresoval svojim kolegom a ktorá často "prekračuje rámec slobody slova". Išlo napríklad o prípady, keď Raoult porovnával svoje výsledky so stavom v parížskych nemocniciach, kde "počítali mŕtvych", alebo keď tvrdil, že iný lekár "urobil testy, pri ktorých zomierali deti".



Didier Raoult v lete 2021 odišiel z postu univerzitného profesora a rok prestal viesť aj IHU. V súvislosti s ním marseillská prokuratúra vyšetruje podozrenia z nepovolených klinických skúšok.



Raoult sa v ranom období pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 stal vo Francúzsku najväčšou autoritou. Bol dokonca aj členom prvej vedeckej komisie zriadenej prezidentom Emmanuelom Macronom na boj s pandémiou. Po nezhodách, ktoré sa týkali skríningov a testovania, sa však prestal zúčastňovať na stretnutiach tohto konzília.