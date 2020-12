Francúzsky minister: Brexitom trestá Británia sama seba

Paríž 31. decembra (TASR) – Dlhé a zložité rokovania o brexite neboli výsledkom toho, že by si Európska únia želala potrestať Britániu za vystúpenie z EÚ, uviedol vo štvrtok francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



Spojené kráľovstvo oficiálne vystúpilo z EÚ 31. januára, aby naplnilo výsledky referenda z roku 2016, avšak jeho snaha udržať si prístup na jednotný trh Únie po konci roka 2020 sa skončila len pred týždňom uzavretím obchodnej dohody, píše agentúra Reuters.



„Brexitom sa Británia sama trestá," vyhlásil Beaune pre televíziu LCI. „My sme sa ju nesnažili potrestať."



„Británia si uvedomila, že nemať prístup k európskemu trhu by bolo ekonomickou pohromou," dodal minister. „Preto v dohode, ktorú sme dosiahli, je prístup na európsky trh, ale za dodržania našich podmienok a pravidiel."



Pre Spojené kráľovstvo sa vo štvrtok o polnoci oficiálne skončí tzv. prechodné obdobie, počas ktorého bolo ešte členom jednotného trhu a platili preň pravidlá Únie.



„Tento deň bude historický, ale bude to aj smutný deň, pretože keď nejaká krajina po prvý raz po 45 rokoch spoločného života vystúpi z EÚ, je to smutné," povedal Beaune.