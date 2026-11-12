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Francúzsky minister: EÚ v pondelok schváli nové protiruské sankcie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V pondelok zavedieme voči Rusku nové sankcie, ktoré sa budú týkať ďalších 150 subjektov a 50 bánk, pričom väčšinu týchto subjektov navrhlo zaradiť na zoznam Francúzsko, vyhlásil Haddad.

Autor TASR
Paríž 12. novembra (TASR) - Európska únia v pondelok schváli nové protiruské sankcie, uviedol vo štvrtok francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad. O prijatí nových reštriktívnych opatrení na úrovni veľvyslancov členských krajín v stredu s odvolaním sa na svoje zdroje informovala agentúra Reuters, píše TASR.

V pondelok zavedieme voči Rusku nové sankcie, ktoré sa budú týkať ďalších 150 subjektov a 50 bánk, pričom väčšinu týchto subjektov navrhlo zaradiť na zoznam Francúzsko,“ vyhlásil Haddad v spravodajskej televízii LCI. „Budeme naďalej vyvíjať ekonomický tlak na Rusko a, samozrejme, podporovať Ukrajinu,“ dodal.

Haddad tiež odsúdil stredajšie rozhodnutie Ruska zakázať vstup do krajiny dvom francúzskym poslancom a dvom francúzskym novinárom v rámci odvetného opatrenia za to, že Francúzsko tento rok vyhostilo prokremeľskú televíznu komentátorku Xeniju Fiodorovovú.

Toto je zastrašovanie. Francúzsko sa nenechá zastrašiť. Myslím si, že títo poslanci a novinári si robia svoju prácu. Títo poslanci sa obzvlášť výrazne angažujú v boji proti zahraničnému zasahovaniu,“ uviedol Haddad.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot predtým na sociálnej sieti X napísal, že skutočnosť, že Kremeľ prezentuje tento zákaz ako reakciu na júlové vyhostenie Fiodorovovej, „potvrdzuje jej väzby na ruské úrady“.
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