Francúzsky minister je znepokojený stavom práv komunity LGBT+ v Poľsku

Varšava 9. marca (TASR) - Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune v pondelok počas návštevy vo Varšave vyhlásil, že stav práv komunity LGBT+ v Poľsku je "znepokojujúci".



Beaune to podľa agentúry AFP vyhlásil po stretnutí s aktivistami LGBT+, pričom dodal, že dostal odporúčanie, aby prehodnotil svoj plán navštíviť jednu z poľských "zón bez ideológie" LGBT+. Ako dôvod pre zrušenie tohto bodu návštevy sa podľa Beauna uvádzali problémy spojené so súčasnou epidemickou situáciou, ale aj to, "že to bude považované za nevhodné gesto".



Beaune v tejto súvislosti dodal, že takúto návštevu uskutoční až počas svojej ďalšej cesty do Poľska.



Práva komunity LGBT+ sa stali v posledných rokoch v Poľsku jedným z problémov vlády populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá vedie kampaň proti tomu, čo nazýva "LGBT ideológia".



Agentúra AFP pripomenula, že niekoľko poľských miest a regiónov sa za podpory vlády vo Varšave vyhlásilo za tzv. zóny bez ideológie LGBT+. Stalo sa tak aj na protest proti primátorovi Varšavy Rafalovi Trzaskowskému, ktorý je súčasne lídrom opozície.



Beaune pre médiá uviedol, že do Poľska neprišiel "nikoho poučovať", ale na základe stretnutí, ktoré absolvoval vo Varšave, považuje situáciu komunity LGBT+ v Poľsku za znepokojujúcu. Dodal však: "Na druhej strane si myslím, že nemôžeme prerušiť dialóg v EÚ, aj keď nastanú zložité situácie a dôjde k nezhodám".



Francúzsky minister v tejto súvislosti vyzdvihol spoluprácu medzi Francúzskom a Poľskom, a to najmä v oblasti energetickej politiky, digitálnych daní a otázok životného prostredia. Podľa neho "by bolo hlúpe" prestať kvôli nezhodám spolupracovať pri otázkach, ako je uhlíková daň.



Beaune sa počas návštevy v Poľsku stretol aj s tamojšími aktivistkami za práva žien, vrátane Marty Lempartovej, ktorá bola obvinená z organizovania protestov proti sprísneniu zákonov o interrupciách a hrozí jej až osem rokov väzenia.



Lempartová, líderka mimovládnej organizácie Štrajk žien, je obvinená z napadnutia policajta počas demonštrácie a tiež vytvárania epidemiologického rizika pre účastníkov protestov. Okrem toho bola obvinená z toho, že počas rozhlasového rozhovoru verejne schvaľovala trestné činy niektorých protestujúcich vrátane ničenia fasád budov či narúšania bohoslužieb.



Beaune, ktorý sa k svojej homosexualite verejne prihlásil vlani decembri, mal v úmysle navštíviť v Poľsku jednu z obcí, ktorú tamojšie zastupiteľstvo vyhlásilo za "LGBT-free" zónu, hoci predtým vznik takýchto zón označilo za "absolútny škandál".