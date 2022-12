Francúzsky minister obrany pricestoval na návštevu Kyjeva

Kyjev 28. decembra (TASR) - Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu pricestoval v stredu na návštevu Kyjeva. Ide o jeho prvú návštevu Ukrajiny, odkedy bol v máji tohto roka vymenovaný do funkcie. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na ukrajinské i francúzske médiá.



O Lecornuovom príchode do Kyjeva informoval denník The Kyiv Post. Podľa reportéra francúzskej spravodajskej televízie France24 Andrewa Hilliara sa očakáva, že Lecornu v stredu navštívi pamätník obetí vojny. Zároveň upozorňuje, že Lecornu zavítal do Kyjeva v čase, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil navýšenie pomoci smerovanej z Francúzska na Ukrajinu.



Lecornu je v súvislosti s oznámením ďalšej pomoci Ukrajine pod tlakom. Niektorí predstavitelia Ukrajiny sa totiž podľa Hilliara stále hnevajú na Macronove vyjadrenia – lebo francúzsky prezident počas vojny naznačoval viac než ktorýkoľvek iný európsky predstaviteľ, že Ukrajina by sa mala pripraviť prijať nejaké ústupky výmenou za mier.