Francúzsky minister obrany uistil Kyjev o neochvejnej podpore

Kyjev 29. decembra (TASR) - Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu prisľúbil v stredu Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, ako aj neochvejnú podporu svojej krajiny. Do Kyjeva pricestoval prvýkrát od vtedy, ako sa v máji zhostil svojho úradu.



Agentúra AFP pripomína, že Francúzsko už Kyjevu poskytlo napríklad húfnice Caesar a zriadilo tiež fond vo výške 200 miliónov eur určený na nákup vojenského vybavenia pre Ukrajinu priamo od francúzskych výrobcov.



Lecornu v stredu novinárom v Kyjeve povedal, že Francúzsko pomôže Ukrajine s údržbou už zaslaných zbraní. Zároveň hovoril aj o zmienenom fonde. Ten by sa podľa jeho slov mohol využiť na nákup zbraní ako napríklad rakiet typu Mistral, ktoré by poskytovali Ukrajine ochranu pred dronovými útokmi.



"Francúzsko si vybralo niekoľko spôsobov, ako pomáhať Ukrajine," povedal Lecornu. "Údržba toho, čo už Ukrajina dostala, je rovnako dôležitá, ako nová technika," dodal francúzsky minister.



Uviedol tiež, že jeho stredajšie stretnutia s ukrajinským ministrom obrany Olexijom Reznikovom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa týkali zabezpečenia "potrieb ukrajinskej armády v nasledujúcich týždňoch".



Samotný Reznikov povedal, že najväčšou prioritou Ukrajiny je protivzdušná obrana, pričom Kyjev má záujem získať zo Západu viac delostreleckých systémov aj munície.