Francúzsky minister odmieta presídlenie obyvateľov Gazy do Egypta

Káhira 4. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v nedeľu v Káhire vyhlásil, že Francúzsko odmieta "násilné vysídľovanie" Palestínčanov z Pásma Gazy do Egypta, ku ktorého hraniciam sa pod hrozbou sústredených útokov izraelskej armády presunuli státisíce ľudí z palestínskej enklávy.



Séjourné to vyhlásil v Káhire počas svojej prvej cesty po Blízkom východe vo funkcii ministra zahraničných vecí a na spoločnej tlačovej konferencii so svojím egyptským rezortným kolegom Sámihom Šukrím, informovala agentúra AFP.



Egypt od októbra 2023 varuje pred "núteným presunom" obyvateľov Pásma Gazy na svoj Sinajský polostrov a udržiava svoje hranice fakticky uzavreté - v situácii, keď - podľa OSN - viac ako polovica obyvateľov Pásma Gazy hľadá bezpečie v najjužnejšom meste palestínskej enklávy - v meste Rafah.



Ako uviedla agentúra AFP, toto pohraničné mesto je zrejme ďalším terčom vojenskej operácie Izraela zameranej na likvidáciu militantov radikálneho hnutia Hamas, ktorí 7. októbra 2023 podnikli bezprecedentný teroristický vpád na juh Izraela. Zabili pri tom približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov a ďalších okolo 200 ľudí komandá Hamasu a ďalších palestínskych formácií odvliekli do Pásma Gazy a držia ich tam ako rukojemníkov.



"Dokonale chápeme tieto obavy a v tomto bode zostáva postoj Francúzska rovnaký: odsudzujeme a odmietneme akékoľvek kroky podniknuté v tomto smere," uviedol Séjourné na margo obáv Egypta z presunu utečencov z Pásma Gazy na svoje územie.



Zatiaľ čo katarskí a egyptskí sprostredkovatelia vyvíjajú tlak na uzavretie dohody o prímerí medzi Izraelom a vedením palestínskeho hnutia Hamas, Paríž sa snaží zabezpečiť nielen "prímerie, ale aj pripraviť návrat Palestínskej samosprávy do Pásma Gazy", objasnil v nedeľu Séjourné.



Hamas a Palestínska samospráva vedú od roku 2007 súperiace vlády, pričom Palestínska samospráva pod vedením prezidenta Mahmúda Abbása ovláda časti okupovaného západného brehu Jordánu a Hamas ovládol pobrežnú enklávu Pásmo Gazy.



Séjourné v nedeľu na stretnutí s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím hovoril o želaní Francúzska "dosiahnuť v Pásme Gazy humanitárne prímerie a obnoviť rozhovory o dvojštátnom riešení".



Na otázku o plánoch Francúzska uznať palestínsky štát minister uviedol, že tento krok by znamenal "finalizáciu politického procesu" a že by to bolo jeho logické vyústenie.



Séjourné dodal, že otázkou je len, "kedy, v akom okamihu a za akých podmienok" dôjde k vyhláseniu palestínskeho štátu. Podľa neho Pásmo Gazy bude "pripojené k budúcemu palestínskemu štátu".