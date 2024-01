Francúzsky minister Séjourné pricestoval prvú zahraničnú cestu

Kyjev 13. januára (TASR) - Nový francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné pricestoval v sobotu do Kyjeva na svoju prvú zahraničnú cestu od nástupu do funkcie. Spravil tak na znak podpory Ukrajiny, ktorá už takmer dva roky bojuje proti invázii Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Stéphane Séjourné pricestoval do Kyjeva na svoju prvú zahraničnú cestu, aby tam pokračoval v diplomatických snahách Francúzska a potvrdil záväzok Francúzska voči svojim spojencom a civilistom," oznámilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X. Šéf francúzskej diplomacie sa má v Kyjeve okrem iného stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Séjourné (38) sa stal v rámci zmien vo francúzskej vláde ministrom vo štvrtok. Na rozdiel od svojej predchodkyne Catherine Colonnovej nemal v minulosti skúsenosti s profesionálnou diplomaciou. Je však blízkym spojencom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a je generálnym tajomníkom Macronovej strany Obroda (Renaissance).



Nový šéf francúzskej diplomacie už prisľúbil pokračovanie pomoci pre Ukrajinu, keď sa v piatok oficiálne ujímal úradu. "Pomáhanie Ukrajine znamená garantovanie víťazstva demokracie," vyhlásil.



Francúzsko poskytlo Ukrajine už pomoc vo výške 3,2 miliardy eur, vyplýva z údajov parlamentnej správy z novembra.



Počiatočná pomoc, ktorú Západ poskytol Ukrajine, najskôr niektorých pozorovateľov prekvapila. Vzhľadom na preťahovanie konfliktu sa však v nej časom začínajú objavovať trhliny, konštatuje AFP.



Pomoc prisľúbená Ukrajine medzi vlaňajším augustom a októbrom klesla oproti rovnakému časovému obdobiu v roku 2022 o takmer 90 percent a dosiahla tak najnižšiu úroveň od začiatku vojny, vyplýva z decembrového prieskumu ekonomického inštitútu IfW z Kielu.



Prezident Zelenskyj pritom varoval, že akékoľvek omeškanie pomoci môže mať vážny dopad na priebeh vojny. V poslednej dobe tiež žiada od spojencov pomoc so vzdušnou obranou, keďže Ukrajina čelí obnoveným vzdušným útokom Ruska.