Francúzsky minister: Sme pripravení rokovať o autonómii pre Korziku

Paríž 16. marca (TASR) - Paríž je pripravený rokovať o udelení autonómneho štatútu francúzskemu ostrovu Korzika. Oznámil to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin pred stredajšou návštevou ostrova, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Darmanin v rozhovore s ostrovným denníkom Corse Marin povedal, že vláda je odhodlaná zapojiť sa do "bezprecedentnej diskusie o inštitucionálnych záležitostiach (Korziky) a je pripravená ísť až po autonómiu". Presná podoba autonómie by mala byť podľa neho predmetom rokovaní.



Na Korzike v uplynulých týždňoch vypukli demonštrácie nacionalistov, ktoré obnovili dlhoročné napätie medzi Korzikou a Parížom. Vo Francúzsku sa už o necelý mesiac majú konať prezidentské voľby.



"Nerobíme si veľké nádeje. Nechápeme, ako sem dnes môže prísť minister a dávať návrhy, hoci nevie, či o mesiac bude ešte vo funkcii," povedal Luc Bernardini z nacionalistickej strany Core in Fronte.



Darmanin uvádza, že riešenie statusu ostrova bude prioritou vlády počas prípadného druhého funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý je podľa prieskumov najväčším favoritom volieb.



Počas minulotýždňových demonštrácií na Korzike došlo k násilnostiam, pri ktorých sa zranili desiatky ľudí. Ďalšie protesty sa očakávajú v hlavnom meste Ajaccio, kde sa má francúzsky minister vnútra stretnúť s predstaviteľmi ostrova.